¡Bomba en la Liga MX! James Rodríguez estaría a punto de partir rumbo a la MLS

La breve pero intensa etapa de James Rodríguez en la Liga MX parece haber llegado a su fin. Según el periodista Fabrizio Romano, el internacional colombiano se desvinculará del Club León al término del Apertura 2025, convirtiéndose oficialmente en agente libre a finales de año.

El exmediocampista del Real Madrid y Bayern Múnich llegó a La Fiera en enero de 2025 con la expectativa de liderar al equipo hacia una temporada destacada tanto en el ámbito nacional como en el Mundial de Clubes. Sin embargo, el conjunto esmeralda firmó una campaña decepcionante, finalizando en el puesto 17 de la tabla, un resultado que prácticamente selló la salida del futbolista cafetero.