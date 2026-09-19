¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Bolonia-Torino 1-1 EN DIRECTO: error de Skorupski, primer gol en Serie A para Kulenovic

Bologna
Torino
Bologna vs Torino
Serie A

Sigue Bolonia-Torino, partido correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027

Con Bolonia-Torino prosigue el programa de la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027 y será un partido que habrá que seguir con gran atención, sobre todo en el conjunto emiliano, donde se producirá el debut en el banquillo de Raffaele Palladino, que hace solo unos días ocupó el lugar del destituido Tedesco.

Hace falta una victoria para enderezar la temporada, pero también la necesita el Torino de Ignazio Abate, que llega al partido con un balance de 3 derrotas y 1 victoria, a lo que se suma la dolorosa eliminación en la Coppa Italia a manos del Monza.


BOLOGNA-TORINO 1-1

Goles: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)



  • BOLOGNA-TORINO: LA FICHA DEL PARTIDO

    Bolonia-Torino 1-1


    Goles: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)


    BOLONIA (3-4-2-1): Skorupski; Helland (58' De Silvestri), Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi (58' Odgaard); Piccoli. 

    A disposición: Pessina, Happonen, Holm, Moro, Orsolini, Amondarain, Mbangula, Casale, El Azzouzi, Libra, Enem, Alhassane, Vitík.

    Entrenador: Palladino


    TORINO (3-5-2): Perri; Ismajli, Coco, Comert (68' Belghali); Fortini (46' Patterson), Fitz-Jim (55' Kulenovic), Mandragora, Bragança (68' Ilkhan), Cacciamani; Vlasic (68' Oristanio); Simeone. 

    A disposición: Mascardi, Siviero, Biraghi, Aboukhlal, Rodríguez, Comuzzo, Gineitis, Luongo, Zapata

    Entrenador: Abate


    Árbitro: Guida

    Amonestados: -

    Expulsados: -

    • Anuncios

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    77' GOL - Kulenovic protege la posición a la altura de la tres cuartos ante un De Silvestri demasiado blando y se lanza en vertical hasta el borde del área, ligeramente escorado a la izquierda. Disparo con efecto raso al que Skorupski llega, pero falla la intervención y el balón acaba en la red. El primer gol en la Serie A para la punta granata vale el empate 1-1.


    15' GOL - Grave balón perdido de Fortini en la derecha y contra fulminante del Bolonia. Cambiaghi rompe en vertical y llega hasta la línea de fondo, centrando raso al centro del área, donde Bernardeschi, libre de marca, remata de primeras y bate a Perri, poco reactivo al lanzarse abajo ante un disparo bastante centrado.


    AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google