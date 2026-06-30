Bolonia podría vender a Castro por 40 millones; la Juventus está interesada. También se marcharían Ferguson y Lucumi

El primer candidato a ser traspasado es Jhon Lucumí. La Juventus está interesada en el defensa colombiano, pero el Bolonia rechazó su oferta de 15 millones de euros más 3 en bonificaciones, pues exige los 28 millones de la cláusula de rescisión, válida hasta el 15 de julio. Desde Inglaterra se rumorea el interés del Bournemouth y del Nottingham Forest, que sigue de cerca a ambos jugadores.





El delantero argentino sigue siendo uno de los más codiciados del equipo emiliano. El Bolonia pide 40 millones por él, cifra que ha frenado a la Juventus pero que podría atraer a clubes de la Premier League.





También podrían marcharse Benjamin Domínguez y Lewis Ferguson, seguidos por Rangers, Roma y Atalanta; el capitán rossoblù costaría 20 millones.