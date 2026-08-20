Bolonia, oficial la renovación de Orsolini hasta 2031

Orsolini, nacido en 1997, juega en el Bolonia desde enero de 2018 y hasta hoy, en ocho temporadas y media, ha sumado 309 partidos y 87 goles, ganando la histórica Copa Italia de 2025. Orsolini llegó en enero de 2018 cedido por la Juventus y luego fue fichado en propiedad por el Bolonia al término de la temporada 2018-19 por 15 millones de euros.











