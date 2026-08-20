Como se puede leer en el sitio web oficial del club boloñés, "el Bologna Fc 1909 comunica haber alcanzado un acuerdo con el delantero Riccardo Orsolini para la ampliación del contrato hasta el 30 de junio de 2031".
Getty Images
Traducido por
Bolonia, oficial la renovación de Orsolini hasta 2031
Orsolini, nacido en 1997, juega en el Bolonia desde enero de 2018 y hasta hoy, en ocho temporadas y media, ha sumado 309 partidos y 87 goles, ganando la histórica Copa Italia de 2025. Orsolini llegó en enero de 2018 cedido por la Juventus y luego fue fichado en propiedad por el Bolonia al término de la temporada 2018-19 por 15 millones de euros.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias