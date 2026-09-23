«Tras las molestias que sufrió ayer, Jens Odgaard fue sometido a pruebas que evidenciaron una lesión en los flexores del muslo derecho, con un tiempo de recuperación de 4 semanas». Un mes de baja, por tanto, para el danés: intentará reaparecer ante el Cagliari el 24 de octubre o, si no llega, contra el Milan en la siguiente.