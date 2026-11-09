Bologna: Miranda sufre una lesión; cuándo vuelve y qué partidos se pierde

El parón de selecciones reducirá el impacto de la lesión, pero, en la etapa de Palladino, Miranda se había convertido en el máximo asistente del equipo, con 6 pases de gol a sus compañeros en 10 partidos de esta Serie A 2026/2027.

Las 3 semanas de baja obligarán a Palladino a prescindir de él para el Bologna-Udinese, previsto para el próximo 22 de noviembre, a la vuelta del parón. Es posible que Miranda llegue a tiempo para el partido adelantado del viernes 27 de noviembre, correspondiente a la jornada siguiente, en su visita al Venezia. Sin embargo, el partido marcado en rojo probablemente será el del 4 de diciembre, cuando el equipo emiliano reciba a la Roma en el Dall'Ara.