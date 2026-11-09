Raffaele Palladino ha relanzado al Bologna, pero, como ya ocurrió con Tedesco, el equipo emiliano no tiene tregua en cuanto a las lesiones. Apenas había dado tiempo a recuperar a Roberto Piccoli y Riccardo Orsolini cuando, durante el partido contra el Parma, llegó otra mala noticia para la enfermería: el lateral español Juan Miranda estará tres semanas de baja por lesión.
Bologna: Miranda sufre una lesión; cuándo vuelve y qué partidos se pierde
EL COMUNICADO
El jugador de banda tuvo que retirarse durante la primera parte del partido contra el Parma, que su equipo acabó ganando por 2-1, debido a una lesión muscular. Las pruebas a las que se sometió hoy confirmaron la lesión: «Juan Miranda se ha sometido a pruebas diagnósticas que han revelado una lesión de primer grado en el bíceps femoral del muslo izquierdo; el plazo de recuperación es de unas 3 semanas».
CUÁNDO VUELVE Y QUÉ PARTIDOS SE PIERDE
El parón de selecciones reducirá el impacto de la lesión, pero, en la etapa de Palladino, Miranda se había convertido en el máximo asistente del equipo, con 6 pases de gol a sus compañeros en 10 partidos de esta Serie A 2026/2027.
Las 3 semanas de baja obligarán a Palladino a prescindir de él para el Bologna-Udinese, previsto para el próximo 22 de noviembre, a la vuelta del parón. Es posible que Miranda llegue a tiempo para el partido adelantado del viernes 27 de noviembre, correspondiente a la jornada siguiente, en su visita al Venezia. Sin embargo, el partido marcado en rojo probablemente será el del 4 de diciembre, cuando el equipo emiliano reciba a la Roma en el Dall'Ara.
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