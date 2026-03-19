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¿Boicot de Irán a EE. UU. en el Mundial de 2026? Infantino: «La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, seguiremos promoviendo la paz»

El presidente de la FIFA no se muestra especialmente preocupado por el conflicto en Oriente Medio de cara al Mundial de Estados Unidos

El conflicto en Oriente Medio entre Irán y EE. UU. sigue dando que hablar y afecta de cerca también al mundo del fútbol, ya que dentro de unos meses dará comienzo el Mundial, que se celebrará precisamente en América, entre EE. UU., Canadá y México.

Hace solo unos días, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donjamali,anunció que Irán no participaría en la competición mundial. Este fue su comunicado, en referencia a los ataques de Estados Unidos e Israel que provocaron la muerte del ayatolá Jamenei: «Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no tenemos ninguna intención de participar en el Mundial».

  • CAMBIO DE RUMBO

    Sin embargo, tras las declaraciones del ministro iraní, la FFIRI (Federación Iraní de Fútbol) dio marcha atrás, se retractó y confirmó su intención de participar en el Mundial, aunque pidió que los partidos se disputaran en México. El presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, se mostró categórico al respecto y declaró: «Nos prepararemos para el Mundial. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no el Mundial». Recordemos, de hecho, que, en la situación actual, la selección iraní debería disputar los partidos de la fase de grupos en Estados Unidos.

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  • LAS PALABRAS DE INFANTINO

    A la luz de esta situación, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no se mostró especialmente preocupado de cara al Mundial. Este fue su comentario en una reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich: «La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero nos comprometemos a utilizar el poder del fútbol y de la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y promover la paz, ya que nuestros pensamientos están con quienes sufren a causa de las guerras en curso. La FIFA espera que todos los equipos participantes en la Copa Mundial de la FIFA compitan con espíritu de juego limpio y respeto mutuo. Tenemos un calendario. En breve tendremos la confirmación de las 48 selecciones participantes y queremos que la Copa del Mundo de la FIFA se celebre según lo previsto».

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