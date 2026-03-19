¿Boicot de Irán a EE. UU. en el Mundial de 2026? Infantino: «La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, seguiremos promoviendo la paz»

El conflicto en Oriente Medio entre Irán y EE. UU. sigue dando que hablar y afecta de cerca también al mundo del fútbol, ya que dentro de unos meses dará comienzo el Mundial, que se celebrará precisamente en América, entre EE. UU., Canadá y México.

Hace solo unos días, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donjamali,anunció que Irán no participaría en la competición mundial. Este fue su comunicado, en referencia a los ataques de Estados Unidos e Israel que provocaron la muerte del ayatolá Jamenei: «Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no tenemos ninguna intención de participar en el Mundial».