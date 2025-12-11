Boca Juniors confirma interés por Paulo Dybala y su reencuentro con Leandro Paredes

La posibilidad de que Paulo Dybala deje los históricos monumentos de Roma para sumergirse en la ferviente atmósfera de La Bombonera ha sido durante mucho tiempo un rumor en el fútbol sudamericano. Sin embargo, esos susurros discretos ahora han tomado fuerza gracias a las declaraciones de la directiva de Boca Juniors. Marcelo Delgado, una figura clave del Consejo de Fútbol del club, se pronunció abiertamente sobre el interés de la institución por La Joya.

Al ser consultado por los medios sobre los objetivos de transferencia del club, Delgado no esquivó la pregunta sobre el talentoso mediapunta de la Roma.

“¿Sueño, ilusión o realidad? Dybala es una mezcla de todo esto”, afirmó Delgado. “Queremos hacer todo lo posible para traerlo, sin importar si existe una posibilidad inmediata o no. Lo único que sabemos es que su contrato vence en junio de 2026. Evaluaremos la situación y veremos qué sucede.”