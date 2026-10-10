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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

¡Blues fulminantes! El Chelsea entra en los libros de historia de la Premier League con dos goles en los tres primeros minutos ante el Bournemouth

Chelsea
Bournemouth
Chelsea vs Bournemouth
Premier League

El Chelsea arrolló al Bournemouth en un arranque histórico en Stamford Bridge y se puso con dos goles de ventaja antes incluso de que el reloj alcanzara el minuto tres. El Chelsea regresó del parón internacional en un estado de forma devastador y dejó atónitos a sus visitantes en el oeste de Londres.

  • Un inicio de récord en Stamford Bridge

    El Chelsea de Xabi Alonso no tardó en imponer su dominio cuando la Premier League regresó a la acción tras el parón internacional. El conjunto blue firmó un arranque arrollador que dejó aturdido al Bournemouth, al marcar dos veces en los tres primeros minutos para asegurarse un lugar en los libros de historia de la competición.

    Con una exhibición eléctrica que lo mete en los libros de historia, el equipo de Alonso se une a un club de élite. En toda la historia de la Premier League, solo dos equipos se habían puesto 2-0 más rápido de lo que lo hizo hoy el Chelsea: el Leicester City contra el Derby County en abril de 1998 y el Luton Town contra el Brighton en enero de 2024.



  • Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Henderson y Rogers lideran la ofensiva

    El marcador se abrió en el segundo minuto, cuando el veterano centrocampista Jordan Henderson, un fichaje veraniego que ha aportado una experiencia incalculable al eje del equipoChelsea hizo historia en la Premier League al marcar dos veces en menos de tres minutos ante el Bournemouth por medio de Jordan Henderson y Morgan Rogers., vio puerta con un disparo espectacular.

    Apenas sesenta segundos después, la ventaja se duplicó gracias al internacional inglés en forma Morgan Rogers. El delantero aprovechó el impulso para marcar el segundo del Chelsea, sentenciando prácticamente el choque como espectáculo competitivo en los compases iniciales. Rogers se ha convertido en un especialista en estas situaciones, y sus goles tempraneros se han convertido en una parte fundamental de la tendencia del Chelsea a empezar con fuerza bajo las órdenes de Alonso a lo largo de la presente campaña liguera.

  • Hitos estadísticos del Chelsea

    Los datos detrás de este arranque fulgurante son abrumadores, especialmente en lo que respecta a las contribuciones individuales de las goleadoras. Según Opta, solo Emile Heskey, contra el Derby County en abril de 1998 dentro de los dos primeros minutos, ha sido una jugadora que marcó y asistió antes en un partido de la Premier League que Henderson contra el Bournemouth (2:29).

    Además, la capacidad colectiva del Chelsea para golpear pronto se ha convertido en un tema recurrente esta temporada. Rogers ha sido una pieza clave de esta tendencia, al firmar tres de los seis goles del Chelsea que llegaron dentro de los primeros siete minutos de juego.

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  • Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un comienzo de récord bajo las órdenes del técnico español

    Desde que tomó las riendas en Stamford Bridge, Xabi Alonso se ha centrado especialmente en la psicología de los diez primeros minutos. A medida que avanzaba el partido, los números no hacían más que agrandar el logro. Con apenas 2:29 disputados, es la vez más temprana en la que el Chelsea se ha puesto 2-0 en un partido de la Premier League.

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