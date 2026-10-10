El Chelsea de Xabi Alonso no tardó en imponer su dominio cuando la Premier League regresó a la acción tras el parón internacional. El conjunto blue firmó un arranque arrollador que dejó aturdido al Bournemouth, al marcar dos veces en los tres primeros minutos para asegurarse un lugar en los libros de historia de la competición.

Con una exhibición eléctrica que lo mete en los libros de historia, el equipo de Alonso se une a un club de élite. En toda la historia de la Premier League, solo dos equipos se habían puesto 2-0 más rápido de lo que lo hizo hoy el Chelsea: el Leicester City contra el Derby County en abril de 1998 y el Luton Town contra el Brighton en enero de 2024.







