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¡Bloqueado el fichaje de 60 millones de libras del Manchester United! El Newcastle lanza un duro mensaje sobre Lewis Hall
Newcastle rechaza el primer acercamiento del United
El United ha sufrido un duro revés en su búsqueda de un nuevo lateral izquierdo después de que el Newcastle bloqueara de forma tajante un movimiento por Hall. Según talkSPORT, los Diablos Rojos presentaron recientemente una consulta formal por el defensa de 21 años.
Sin embargo, el Newcastle rechazó rápidamente el acercamiento e informó a INEOS de que el jugador es completamente intransferible este verano. A pesar de las informaciones que sugerían que el propio Hall estaba abierto a fichar por el gigante de Mánchester, el Newcastle sigue absolutamente decidido a mantener sus servicios.
- (C)Getty Images
Hall, visto como piedra angular del proyecto
El Newcastle considera que el talentoso lateral inglés es una pieza completamente indispensable en la visión táctica de su recién nombrado entrenador Matthias Jaissle en Tyneside. El mismo informe asegura que, pese a los rumores generalizados sobre una valoración de 60 millones de libras, el Newcastle se niega actualmente siquiera a hablar de un precio mientras busca ahuyentar a sus rivales de la Premier League.
El Newcastle, decidido a retener al defensa
Sky Sports confirmó que la oferta inicial desde Old Trafford fue rechazada de manera tajante hace casi dos semanas. También señaló que el Newcastle está buscando activamente fichar a otro lateral, lo que significa que simplemente no puede permitirse perder a uno.
Además, las fuentes creen en privado que haría falta una cantidad absolutamente astronómica para que el club siquiera se replanteara su firme postura sobre el jugador. Se ha sugerido que cualquier oferta exitosa tendría que superar de forma significativa la cifra récord de 62 millones de libras en la Premier League por un lateral izquierdo, establecida cuando el Chelsea fichó a Marc Cucurella procedente del Brighton en 2022.
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Robinson entra en el radar del United
Con un movimiento por Hall que ahora parece muy improbable, el United y su propiedad de INEOS deben virar rápidamente hacia objetivos alternativos para la defensa. El club sigue evaluando sus necesidades finales de plantilla antes de que el mercado de fichajes cierre oficialmente.
Robinson, internacional de Estados Unidos y jugador del Fulham, ha sido vinculado con fuerza como una opción secundaria viable. El Manchester United debe decidir ahora si lanza una ofensiva formal por Robinson o si centra el presupuesto restante de este verano en incorporar a un centrocampista adicional.
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