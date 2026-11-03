Un partido dentro del partido. BordoCam, la sección de DAZN, ofrece, como siempre, detalles y puntos de vista que escapan a las cámaras y a quienes ven el partido desde casa. Y en el derbi de Milán, que el Milan ganó con contundencia al Inter, tampoco faltaron escenas curiosas y enfados que, en parte, explican el mal momento del Inter y la alegría del Milan.

Desde la rabia del banquillo por el marcaje en el 1-0 hasta la petición de Chivu que deja libre la zona que ocupa Rabiot en el 2-0. Después, la espectacular parada de Maignan y el desconcierto del Inter en los minutos finales.