Bill: «El fútbol se ha vuelto tan aburrido como el ajedrez... y la diversión está en los pies de Yamal y el dúo del Real Madrid»

Bill (36 años) habló sobre el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, según recoge el diario AS: «Tras la experiencia de un entrenador tan veterano como Ancelotti, espero que José aporte estabilidad y guíe al grupo por un mismo camino. Te exige dar lo mejor de ti, comprende a cada jugador y sabe qué necesita para triunfar, ya sea presionarlo a través de los medios o darle un abrazo. Ya dirigió al Madrid, conoce su dinámica y trazará un plan para que el equipo triunfe».

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