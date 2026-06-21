Tres años después de colgar las botas, el exjugador del Real Madrid y del Tottenham, Gareth Bale, ha concedido una entrevista a The Athletic. Ahora, a sus 36 años, ve el fútbol desde otra perspectiva. En una extensa entrevista con The Athletic, el galés habló de temas como el regreso de Mourinho al Real Madrid, la evolución del fútbol y sus inversiones en el fútbol femenino.
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Bill: «El fútbol se ha vuelto tan aburrido como el ajedrez... y la diversión está en los pies de Yamal y el dúo del Real Madrid»
Un deseo sobre Mourinho
Bill (36 años) habló sobre el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, según recoge el diario AS: «Tras la experiencia de un entrenador tan veterano como Ancelotti, espero que José aporte estabilidad y guíe al grupo por un mismo camino. Te exige dar lo mejor de ti, comprende a cada jugador y sabe qué necesita para triunfar, ya sea presionarlo a través de los medios o darle un abrazo. Ya dirigió al Madrid, conoce su dinámica y trazará un plan para que el equipo triunfe».
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Ancelotti... El secreto del éxito con los grandes clubes
Bale elogió las dotes de gestión de Carlo Ancelotti: «Carlo es un gran gestor de personas; entiende la psicología y la presión, y crea una relación que te hace sentir que realmente se preocupa por ti. Incluso a los que no juegan sabe motivarlos y mantenerlos cerca. En un grande como el Madrid no basta ser entrenador, hay que gestionar egos, y por eso ha triunfado en los mejores clubes».
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El Real Madrid y Los Ángeles... ¡El fin del mundo!
El extremo galés, ya retirado, comparó el ambiente del Real Madrid con el del Los Ángeles FC, donde terminó su carrera: «En Estados Unidos no hay bajones ni consecuencias por perder».
Y añadió: «En cambio, en el Real Madrid, si pierdes un partido, es como si fuera el fin del mundo. Recuerdo nuestra primera derrota con el Los Ángeles FC. Esperaba una oleada de críticas y ataques, pero la derrota se aceptó bien, porque las consecuencias son menos graves y porque el ambiente es diferente, más familiar; eso me gustó».
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Yamal, Vinícius y Mbappé: falta de espectáculo futbolístico
Bale admitió que le preocupa la evolución del fútbol. Para él, ahora prima la táctica sobre el espectáculo.
Y afirmó: «En los últimos cinco años, los entrenadores han adquirido más control y el enfoque es puramente táctico. El fútbol ya no es lo que era, se ha vuelto más parecido al ajedrez y, por lo tanto, ha dejado de ser emocionante».
Y añadió: «Pocos jugadores aún entusiasman al público, como Mbappé, Lamine Yamal o Vinicius, pero tal vez a muchos no se les permita ser creativos».
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Lo que necesita el Tottenham... y los proyectos de fútbol femenino
Sobre el Tottenham, Bale declaró: «Me alegra que haya terminado la temporada; espero que sea un nuevo comienzo con Roberto De Zerbi y un buen mercado de fichajes. Con algunos refuerzos, sobre todo en ataque, puede ser un buen equipo pronto».
Sobre su vida tras la retirada, Bale admitió haber recuperado la pasión: «Desde los nueve años he vivido con una mentalidad profesional, y eso empezó a pasarme factura, sobre todo con la presión. Me ha venido bien alejarme un poco. Ahora veo más fútbol: mi hijo Axel es fan del Real Madrid y del Tottenham, y es bonito compartir este placer con él sin la amargura del final de carrera».
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Por último, habló de sus inversiones en el fútbol femenino: «Quiero cerrar las brechas y desarrollar este deporte, facilitando el acceso desde edades tempranas. Las chicas deben tener las mismas oportunidades que los chicos, en igualdad de condiciones».