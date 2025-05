Bilbao o nada: Nico Williams y el Athletic Club serán un obstáculo importante para el Manchester United en la semifinal de una Europa League que define la temporada

Athletic Bilbao vs Manchester United

El club vasco está viviendo su última época dorada y será un oponente formidable para los Diablos Rojos.

Para el Manchester United, ganar la Europa League no se trata solo de levantar otro trofeo. Se trata de supervivencia. Después de su peor temporada desde el descenso en 1974, alzar el segundo premio más grande de Europa en Bilbao el 21 de mayo llevaría al club de regreso a donde quieren y - económicamente - necesitan estar: la Champions League.

Durante los últimos 30 años, el United ha sido gestionado como si siempre estuvieran en, o al menos apuntando a estar en, la principal competición europea, lo que significa que la nómina no se ha alterado incluso cuando no calificaron. Sin embargo, no ganar la Europa League significaría perderse la Champions League por dos temporadas consecutivas, algo que nunca ha sucedido desde que el club ingresó por primera vez en la competición en 1993.

Pero más que el orgullo está en juego para el United. Estar en la principal competición europea vale alrededor de £100 millones ($134m) y podría evitar los temores sobre un colapso financiero y cumplir con las obligaciones de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League. También haría al United más atractivo para los jugadores en el mercado de transferencias de verano, lo cual es crucial para dar forma a la próxima temporada. Como dijo el entrenador Ruben Amorim el mes pasado: "Estar en la Champions League puede cambiarlo todo."

Las cosas son muy diferentes para el Athletic Club, el equipo que se interpone en el camino del United de llegar a la final. El Athletic está teniendo su mejor temporada en La Liga en 11 años y ya está en camino de regresar a la Liga de Campeones después de más de una década fuera. Será su tercera campaña en la máxima competición de Europa, y lo disfrutarán. Y así, con el cuarto lugar en la liga prácticamente asegurado, la Europa League es fundamentalmente sobre la gloria para los vascos que tienen la oportunidad de ganar un trofeo europeo por primera vez en la historia del club.

Pero la competencia de esta temporada es incluso más importante que la final de la Copa de la UEFA en 1977 o la final de la Europa League en 2012, ambas las cuales perdieron. Esta es una oportunidad única en la vida para levantar el trofeo en suelo local, y no lo van a dejar escapar sin una verdadera lucha.