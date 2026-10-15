Oliver Bierhoff, exdelantero del AC Milan y de la selección alemana, habla con Martin Volkmar (periodista de ProSieben) sobre Nicolò Tresoldi, delantero italoalemán de 22 años: «Su crecimiento solo puede verse de forma positiva. El hecho de que también se haya consolidado en el extranjero es realmente notable y, naturalmente, le ha ayudado a dar un paso adelante. Se ha fortalecido físicamente y ha ganado confianza en sí mismo. El hecho de que también sea capaz de marcar en la Champions League es una señal importante que demuestra que puede estar a la altura al máximo nivel internacional, y no solo en la liga belga», según la traducción de Sportmediaset.
Bierhoff mete miedo: «Tresoldi podrá resolver el problema de Alemania en la delantera; la Federación Alemana de Fútbol ya está en contacto con él»
Tresoldi, que juega en la selección alemana sub-21, aún debe elegir entre Italia y Alemania para la selección absoluta: «Si sigue así, podrá resolver el problema de los delanteros de la selección alemana. Eso es lo que espero, obviamente, y por eso creo que no hay que perder tiempo. Pero, por lo que sé, la Federación Alemana de Fútbol ya está en contacto con él. Naturalmente, espero que elija Alemania, porque necesitamos todo el talento posible, sobre todo en ataque. Sin embargo, creo que la decisión no debe tomarse solo en función de criterios deportivos, sino también con el corazón».
Por último, sobre la posibilidad de que Tresoldi juegue en el Milan en el futuro: «Hoy el Milan no está al nivel que tenía cuando yo tuve el privilegio de jugar allí, pero tiene potencial para jugar en un club tan grande y de fama internacional». Tresoldi nunca ha ocultado su simpatía por el Milan.
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