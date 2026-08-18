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¡Bienvenido de nuevo, Busi! La leyenda del Barcelona Sergio Busquets regresa al Camp Nou en un nuevo cargo como entrenador
Busquets regresa al Barcelona en un puesto de entrenador
Busquets ha dado oficialmente el primer paso hacia su carrera como entrenador al regresar al Barcelona como técnico asistente del equipo filial, el Barça Atlètic. El legendario excentrocampista español se retiró a finales del año pasado tras una etapa en el Inter Miami.
El anuncio llegó el lunes 17 de agosto y confirmó su regreso al club. Busquets trabajará ahora en la banda para el gigante catalán en lugar de hacerlo sobre el césped. El movimiento supone un emotivo regreso a casa al Barcelona después de solo tres años lejos del club.
El año sabático termina con la asociación con Belletti
Tras anunciar su retirada después de un partido del Inter Miami contra el New England Revolution en octubre, a Busquets le preguntaron en la zona mixta si tenía previsto dar el salto a los banquillos.
«Creo que en el futuro, sí, pero por ahora prefiero tomarme un año sabático», dijo Busquets en aquel momento. Después de tomarse unos meses de descanso lejos del fútbol, la leyenda ha dado el paso a los banquillos.
Busquets se incorporará al cuerpo técnico del actual entrenador, Belletti. Mientras ayuda a Belletti, también trabajará para completar sus licencias de entrenador de la UEFA y obtener la titulación necesaria para dirigir a nivel sénior.
Desarrollando la próxima generación de talento
El Barça Atlètic ejerce como el equipo filial oficial del Barcelona, es decir, su «equipo B», y no como la cantera juvenil de La Masia. El equipo compite actualmente en la cuarta división de España, la Segunda Federación, con el objetivo de volver a subir después de haber militado anteriormente en la segunda categoría.
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Próximos pasos para el icono español
Busquets comenzará de inmediato sus funciones, ayudando a Belletti en el desarrollo de la próxima generación de talento del Barcelona. Su principal objetivo será guiar al equipo filial en su intento de volver a ascender en la estructura de las ligas españolas.
Al mismo tiempo, el excentrocampista avanzará en sus cursos de entrenador para obtener sus licencias UEFA. Este nombramiento sienta las bases de su ambición de dar el salto algún día para convertirse en entrenador principal de un primer equipo.
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