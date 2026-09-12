Getty Images Sport
Traducido por
¡Bienvenido al club de los 100! Jordan Pickford se une a la élite de los porteros de la Premier League tras el empate del Everton
Pickford alcanza el centenario histórico ante el Tottenham
El portero del Everton Pickford ha entrado en un selecto panteón de grandes de la Premier League tras lograr su portería a cero número 100 en la máxima categoría. El internacional inglés alcanzó este hito durante el trabajado empate 0-0 del Everton contra el Tottenham Hotspur el sábado, un resultado que situó al equipo de David Moyes en la novena posición de la tabla.
Pickford, que comenzó su carrera en el Sunderland antes de completar un sonado traspaso a Goodison Park, se convierte en el 19.º hombre en alcanzar las tres cifras de porterías a cero desde la creación de la división en 1992.
El logro llega en un momento en el que Pickford está, posiblemente, en el mejor estado de forma de su vida, después de haber sido reconocido recientemente por su brillantez individual. El guardameta del Everton ganó en agosto de 2026 el premio a la Parada del Mes por quinta vez, ampliando el récord, tras una sensacional parada de reflejos para evitar el gol de Eddie Nketiah.
- AFP
A la caza de las leyendas de la portería a cero
Aunque el centenar de Pickford es un logro monumental, todavía tiene una montaña importante que escalar para alcanzar lo más alto de las tablas históricas. Petr Cech sigue siendo el referente bajo palos en la Premier League y se mantiene cómodamente en la cima con 202 porterías a cero registradas durante sus ilustres etapas en Chelsea y Arsenal.
Cech, que también ostenta el récord del mayor porcentaje de porterías a cero por partidos jugados y del mayor número de encuentros consecutivos sin encajar, aventaja en 33 a su rival más cercano, David James. La pelea entre los jugadores en activo sigue siendo competitiva, aunque Pickford ya ha consolidado su posición entre la élite actual.
Un centenar de porterías a cero para Pickford
Alisson Becker, del Liverpool, fue el último portero antes de Pickford en entrar en el club de los 100, al alcanzar esa cifra durante un empate sin goles contra el Leeds United en enero de 2026. Otros grandes referentes modernos de la lista incluyen a Ederson, del Manchester City, que actualmente suma 122 porterías a cero.
En el caso de Pickford, el camino hasta las 100 ha estado marcado por actuaciones bajo presión y una ética de trabajo incansable, a menudo por detrás de una línea defensiva cambiante en Goodison Park, lo que hace aún más impresionante su entrada en este grupo de élite para el guardameta nacido en Sunderland.
- Getty Images Sport
La próxima generación y las oportunidades perdidas
Mientras Pickford celebra su entrada en los libros de historia, otros porteros ingleses destacados afrontan un camino más complicado hacia el centenar. Nick Pope, del Newcastle United, es actualmente el candidato con más opciones de convertirse en el próximo miembro del club de los 100, con 80 porterías a cero. Sin embargo, Pope ha tenido dificultades para encontrar minutos recientemente, después de perder su puesto en el once titular en St James' Park en favor de Lukas Hornicek.
La dificultad de mantener un registro así queda patente en los requisitos técnicos, ya que los porteros deben completar los 90 minutos para que se les conceda oficialmente una portería a cero.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias