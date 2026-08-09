Bianchedi, jefe de delegación de Italia; el CONI: «Verificaciones de incompatibilidad»

"No se aprecia ningún conflicto de intereses en el nombramiento de Diana Bianchedi, vicepresidenta y miembro de la Junta del CONI, como jefa de delegación de la selección italiana de fútbol". Fuentes de la FIGC aclaran a Ansa la posición de la federación tras el comunicado del CONI.





Las fuentes de la FIGC subrayan, como informa Ansa: "No existe ni una norma estatal ni estatutaria que prevea expresamente una incompatibilidad entre el cargo de miembro de la Junta del CONI y un cargo federativo; ni se considera que el cargo pueda configurar el conflicto de intereses permanente al que hace referencia el artículo 7 del estatuto del CONI. Se trata de un papel de mera representación. Además, el cargo confiado a Bianchedi se considera de mera representación y acompañamiento institucional de la selección italiana y de la FIGC".