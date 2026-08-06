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Cambiaso JuventusGetty
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Bia, agente de Cambiaso: «No hay ningún motivo para que deje la Juventus. Sobre el Inter...»

Juventus
Fichajes
A. Cambiaso

Habla el agente del lateral de la Juventus

Giovanni Bia, agente de Andrea Cambiaso, lateral de la Juventus y de Italia, habló en Sky Sport sobre su representado: "No hay ningún motivo para que Andrea deje la Juve, a menos que llegue una oferta importantísima que satisfaga tanto a él como a la Juventus".

  • Bia continúa: "Andrea está contentísimo de jugar en la Juventus, el sueño de cualquier niño es jugar en la Juventus, el Inter o el Milan. En el pasado hubo interés del Manchester City, Andrea pensaría en dejar la Juventus solo por una oferta importantísima de un gran club, no de un equipo medio, incluso si es de la Premier League".


    ¿Ha llegado alguna vez una llamada del Inter? "Sinceramente, nunca me ha llegado ninguna petición. A veces alguien me pregunta si es verdad que puede haber un intercambio con Frattesi. Nunca se ha hablado de un intercambio".



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