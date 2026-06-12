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¡Beth Mead ficha por el Manchester City! La estrella inglesa firma un contrato de tres años con las nuevas campeonas de la Superliga Femenina para reunirse con su compañera Vivianne Miedema tras su salida del Arsenal
Oficial: Beth Mead ficha por el Manchester City
Desde hace tiempo se rumorea el fichaje de Mead por el City; a finales de abril, el diario «The Athletic» informó de que el club estaba negociando tanto el fichaje de la extremo inglesa como el de Katie McCabe, su compañera en el Arsenal en aquel momento. El campeón de la WSL y actual ganador de la FA Cup no pudo fichar a la irlandesa, quien se comprometió con el Chelsea a principios de mes; pero el traspaso de Mead se oficializó el viernes.
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Mead explica por qué el fichaje por el Manchester City le «viene bien»
Al hablar de su fichaje por el Manchester City, Mead declaró: «Estoy muy orgullosa de estar aquí. El City tuvo una temporada increíble el año pasado y estoy deseando empezar una nueva etapa aquí. Creo que el estilo de juego del City me va muy bien y siento que puede sacar algo más de mi juego. Tras hablar con el entrenador, creo que es un lugar en el que realmente puedo encajar, ayudar y aportar una dinámica diferente al equipo, así que para mí fue una decisión fácil».
Therese Sjogran, directora de fútbol del City, añadió: «Los logros de Beth hablan por sí solos, así que estamos encantados de incorporarla al club. Conseguir el doblete la temporada pasada fue un hito, pero queremos más. Beth, con su calidad y experiencia, nos ayudará a lograrlo. Su capacidad para brillar en los grandes escenarios la convierte en un excelente refuerzo para nuestra plantilla».
¿Qué papel puede desempeñar Mead en una plantilla tan completa como la del Manchester City?
El City ya tenía a Lauren Hemp, Aoba Fujino, Iman Beney, Kerolin y Mary Fowler en las bandas, así que fichar a Mead sorprende. Pero volverá a la Liga de Campeones, y necesita profundidad para competir por todos los títulos.
Además, Beney puede actuar como lateral derecho, mientras que Fowler, Kerolin y Fujino se desempeñan como “10”. Esa versatilidad otorga al técnico Andree Jeglertz margen para rotar en la nueva temporada.
La temporada pasada el equipo sufrió pocas lesiones, y la continuidad de jugadoras como Miedema y Khadija Shaw —que renovó pese al interés del Chelsea— fue clave en los títulos de la WSL y la FA Cup. Aunque se espera que esa tendencia se mantenga, la exigencia europea complicará el calendario; por eso, tener profundidad y poder rotar resultará fundamental.
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¿Cómo sustituirá el Arsenal a Mead?
El Arsenal se despidió de varias jugadoras, entre ellas Mead y McCabe, tras el final de temporada. Aunque renovó a la extremo Caitlin Foord, aún no ha incorporado nuevas futbolistas.
De momento se relaciona a las Gunners con varias futbolistas. Se asegura que la centrocampista inglesa Georgia Stanway está a punto de fichar tras dejar el Bayern de Múnich, y lo mismo ocurre con la lateral española Ona Batlle, ex del Barcelona.
También suenan Selina Cerci, autora de 32 goles en 43 partidos con el Hoffenheim, y Geraldine Reuteler. El club ya intentó fichar a la suiza tras la Euro, pero la operación no cuajó; ahora, su salida del Eintracht Frankfurt facilita su llegada.
También suena la joven extremo de 19 años Lisa Baum, del RB Leipzig, cuya creatividad podría reemplazar a Mead.