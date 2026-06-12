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Beth Mead Arsenal Man City transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Beth Mead aporta la profundidad que el Manchester City necesita para volver a la Liga de Campeones. GOAL evalúa los fichajes más destacados del mercado de verano femenino de 2026

Women's football
Manchester City Women
Arsenal Women
B. Mead
WSL Serie Primavera
Chelsea FC Women
K. McCabe
FEATURES

Ya está aquí. El mercado de fichajes de verano de 2026 ya está aquí y se prevé intenso en el fútbol femenino. Alexia Putellas, Sam Kerr y Georgia Stanway podrían cambiar de equipo en las próximas semanas. Muchos traspasos llevan meses rumoreándose y solo esperan confirmación, pero, como siempre, habrá sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: Manchester United y Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.

Este verano se esperan nuevos fichajes millonarios: Chelsea podría contratar a la sueca Felicia Schroder por una cifra superior.

Schroder aún no ha terminado su contrato, pero podría cambiar de equipo como la delantera del PSG Romee Leuchter y la del Chelsea Mayra Ramírez, que se irían ante la oferta adecuada. A ellas se suman jugadoras sin contrato como Mary Earps, Mapi León y Ona Batlle, listas para nuevos retos.

Algunos traspasos benefician a todas las partes, pero otros no, y la decisión de un club o de la propia jugadora puede sorprender. En GOAL valoraremos cada fichaje del mercado estival para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras valoraciones a continuación y cuéntanos tu opinión en los comentarios.

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Aunque Arsenal planeaba varias salidas este verano por la renovación masiva de contratos, los informes indicaban que quería retener a Mead, cuya vinculación finalizaba. Aunque no fue titular indiscutible, la internacional inglesa siguió siendo eficaz y aportó mucho con y sin balón al bicampeón de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que ofrecía el Manchester City, lo que provocó una despedida no deseada. Encontrar una buena sustituta será clave este verano, ya que con este traspaso se han ido del norte de Londres mucha creatividad y capacidad goleadora. Nota: D

    Para elMan City: Las bandas ya estaban cubiertas, así que el fichaje sorprende. Un contrato de tres años a una jugadora que acaba de cumplir 31 también invita a la reflexión. Sin embargo, Mead lleva años rindiendo a un alto nivel y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las actuales campeonas de la WSL. Si el City quiere pelear por los títulos nacionales y afrontar la Champions, necesita una plantilla más amplia y versátil, y Mead se ajusta a eso. Nota: B

    Para Mead: Con el Mundial del año que viene en Brasil, necesita minutos para asegurar su lugar en la selección inglesa. La competencia en el City no se lo asegura, pero la rotación en cuatro frentes le brindará oportunidades para ganarse un lugar en el once. A nivel personal, el contrato de tres años con un grande y el reencuentro con Vivianne Miedema son puntos a favor. Nota: B

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  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión contractual de McCabe porparte del Arsenal fue caótica. A pesar de ser una jugadora clave y solución habitual a los problemas de lesiones, dada su versatilidad, los Gunners estuvieron a punto de dejarla marchar. Como era de esperar, la capitana de Irlanda despertó mucho interés a medida que se acercaba el verano. Luego cambiaron de rumbo y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de Ona Batlle del Barcelona amortigua el golpe, pero es difícil no creer que los Gunners se arrepentirán de haber perdido su versatilidad, clave en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora la usará contra ellos. Nota: D

    Para el Chelsea: Es un fichaje fantástico, sobre todo porque se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. Las blues probaron con Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en la izquierda, pero ninguna es lateral natural. Su llegada permite a Baltimore avanzar al ataque y a Buurman centrarse en la defensa, donde brilla. Charles, que parece rumbo al City, es buena, pero McCabe es de las mejores en su puesto y elevará el nivel del once. Nota: A

    Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje por un rival directo, tras 11 años como leyenda del club. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para recalar en otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en el Chelsea, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en cuanto a su papel, esto supone una mejora para ella a nivel personal. Nota: B