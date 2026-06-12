El año pasado hubo varios traspasos destacados: Manchester United y Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.
Este verano se esperan nuevos fichajes millonarios: Chelsea podría contratar a la sueca Felicia Schroder por una cifra superior.
Schroder aún no ha terminado su contrato, pero podría cambiar de equipo como la delantera del PSG Romee Leuchter y la del Chelsea Mayra Ramírez, que se irían ante la oferta adecuada. A ellas se suman jugadoras sin contrato como Mary Earps, Mapi León y Ona Batlle, listas para nuevos retos.
Algunos traspasos benefician a todas las partes, pero otros no, y la decisión de un club o de la propia jugadora puede sorprender. En GOAL valoraremos cada fichaje del mercado estival para que sepas quién gana y quién pierde.
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