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Beth Mead Arsenal Man City transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Beth Mead aporta la profundidad que el Manchester City necesita para seguir optando a títulos antes del regreso de la Liga de Campeones. GOAL valora los fichajes más destacados del mercado de verano femenino de 2026

Women's football
Manchester City Women
B. Mead
Arsenal Women
WSL Serie Primavera
Chelsea FC Women
K. McCabe
FEATURES

Ya está aquí. El mercado de fichajes de verano de 2026 ya está aquí y se prevé intenso en el fútbol femenino. Alexia Putellas, Sam Kerr y Georgia Stanway podrían cambiar de equipo en las próximas semanas. Muchos traspasos llevan meses rumoreándose y solo esperan el anuncio oficial, aunque, como siempre, habrá sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: Manchester United y Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.

Este verano se esperan nuevos fichajes millonarios: se rumorea que el Chelsea negociará por la sueca Felicia Schroder, en una operación que podría superar el traspaso de Geyoro.

Schroder aún no ha terminado su contrato, pero podría cambiar de equipo junto a otras como la delantera del PSG Romee Leuchter o la atacante del Chelsea Mayra Ramírez, que podrían marcharse si llegan ofertas adecuadas. Además, varias jugadoras sin contrato buscarán nuevo destino, entre ellas Mary Earps, Mapi León y Ona Batlle.

Algunos traspasos benefician a todas las partes, pero otros no, y la decisión de un club o de la propia jugadora puede sorprender. En GOAL valoraremos cada fichaje del mercado estival para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras valoraciones y déjanos tu opinión en los comentarios.

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Aunque Arsenal planeaba varias salidas este verano por la renovación masiva de contratos, quería retener a Mead. Aunque no fue titular indiscutible, la internacional inglesa siguió siendo eficaz y aportó mucho con y sin balón al bicampeón de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que ofrecía el Manchester City, lo que provocó una despedida no deseada. Encontrar una buena sustituta será clave este verano, ya que con este traspaso se han ido del norte de Londres mucha creatividad y capacidad goleadora. Nota: D

    Para elMan City: Las bandas ya están cubiertas, así que el fichaje sorprende. Un contrato de tres años a una jugadora que acaba de cumplir 31 también hace pensar. Sin embargo, Mead lleva años rindiendo a un alto nivel y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las actuales campeonas de la WSL. Si el City quiere volver a pelear por los títulos nacionales y afrontar la Champions, necesita una plantilla más amplia y versátil, y ahí encaja Mead. Nota: B

    Para Mead: Con el Mundial del año que viene en Brasil, necesita minutos para asegurar su lugar en la selección inglesa. Aunque la competencia en el ataque citizen es alta, la rotación le abrirá minutos si el equipo de Andree Jeglertz compite en cuatro frentes, lo que le brinda oportunidades para ganarse un lugar en el once. Además, a nivel personal, firma un contrato de tres años con un grande y se reencuentra con Vivianne Miedema. Nota: B

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  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión contractual de McCabe porparte del Arsenal fue caótica. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones, dada su versatilidad, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó mucho interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle amortigua el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y a su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella la utilizará para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Es un fichaje fantástico, sobre todo porque se lo arrebató al Manchester City, nuevo campeón de la WSL. Las Blues probaron con Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en la izquierda, pero ninguna es lateral natural. Su llegada permite a Baltimore pasar al ataque, mientras Buurman se mantiene como central, donde brilla. Charles, que parece rumbo al City, es buena, pero McCabe es de las mejores en su demarcación, así que refuerza notablemente el once blue. Nota: A

    Para McCabe: Muchos seguidores del Arsenal están consternados, pues la irlandesa se fue a un gran rival tras once años como leyenda. Pero, a sus 30 años, esta es una oportunidad para brillar en otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en el Chelsea, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en cuanto a su papel, esto supone una mejora para ella a nivel personal. Nota: B