Besiktas, Italiano ídolo de la afición: para él también la canción de Toto Cutugno

El tributo más curioso llegó desde los altavoces del estadio, que al pitido final hicieron sonar la canción “L’Italiano” de Toto Cutugno. Los aficionados acompañaron la canción entonando su estribillo y dedicándoselo al técnico, que recibió la escena con una sonrisa, visiblemente divertido. Una fiesta totalmente italiana en Estambul, con Italiano cada vez más protagonista en el banquillo del Beşiktaş.



















