Llegó al Beşiktaş hace solo unos meses, pero Vincenzo Italiano ya ha conquistado a sus nuevos aficionados y ya ha dado a su equipo una identidad de juego precisa. Anoche, el Beşiktaş Park se convirtió en un coro para el entrenador italiano, homenajeado tras el contundente 4-1 endosado al Marsella en la Europa League.
Getty Images Sport
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Besiktas, Italiano ídolo de la afición: para él también la canción de Toto Cutugno
El tributo más curioso llegó desde los altavoces del estadio, que al pitido final hicieron sonar la canción “L’Italiano” de Toto Cutugno. Los aficionados acompañaron la canción entonando su estribillo y dedicándoselo al técnico, que recibió la escena con una sonrisa, visiblemente divertido. Una fiesta totalmente italiana en Estambul, con Italiano cada vez más protagonista en el banquillo del Beşiktaş.
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