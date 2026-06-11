Lo mismo ocurre con Franco Mastantuono, que llegó a España procedente del River Plate en 2025 por algo más de 63 millones de euros. No dejó huella en su primer año con los blancos, al no sintonizar ni con Xabi Alonso ni con Álvaro Arbeloa.
El club confía en su talento, pero cree que aún no está listo para brillar en el Bernabéu, por lo que baraja cederlo el próximo verano, tal vez en una operación similar a la de Nico Paz con el Como, que mantendría el control de su ficha.
En las últimas horas ha circulado el rumor de que el Real Madrid habría propuesto a Mastantuono ala Juventus, aunque el Como, aprovechando sus buenas relaciones con el club blanco, podría ficharlo para que siga creciendo bajo la guía de Cesc Fábregas.