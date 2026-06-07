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Bernardo Silva desmiente haber llegado a un acuerdo «de ensueño» con el Barcelona y aclara los rumores de traspaso
Silva se deja todas las puertas abiertas tras el partido contra Portugal
Tras el Portugal-Chile, Silva fue claro sobre su futuro. Pese a los rumores que lo acercan al Barça, el centrocampista insiste en que aún no ha decidido su destino. En la zona mixta, el jugador de 31 años priorizó un proyecto donde sea protagonista.
«Aún no he tomado una decisión. Quiero estar en un club que me quiera, eso es seguro. Un club en el que sienta que voy a ser útil», afirmó. Al ser preguntado si jugar en el Camp Nou era un sueño, se mostró cauteloso: «¿Es un sueño? No lo diré, pues no sé dónde acabaré. El Barcelona es una opción, pero aún no he decidido nada. No sabemos qué pasará».
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Mendes confirma que el Mundial es una espera interminable
La pugna por fichar a Silva es uno de los grandes dramas del verano, pero los aficionados quizá deban esperar varias semanas para la respuesta definitiva. Su agente, Jorge Mendes, trabaja para que juegue en La Liga, aunque ha advertido de que el jugador, centrado en la selección, no tiene prisa por firmar.
«Bernardo decidirá después del Mundial», afirmó al experto en fichajes Fabrizio Romano. Así que el Barça y otros pretendientes deberán aguardar hasta el final del torneo en Norteamérica para conocer la decisión del ex capitán del Manchester City.
Flick da luz verde a la llegada de un veterano
Aunque Silva está en la recta final de su carrera, Hansi Flick confía en que el portugués aportará la flexibilidad táctica que necesita el Camp Nou. El técnico alemán dudaba por su edad, pero ahora valora su experiencia y polivalencia en el último tercio del campo.
Además, aceptaría una sustancial rebaja salarial para adaptarse a la estructura del club.
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El fin de una era en el Etihad
La salida de Silva, tras nueve años en Manchester, pone fin a una era dorada. Bajo la dirección de Pep Guardiola, se convirtió en símbolo del dominio del City, conquistó todos los títulos importantes y llevó el brazalete en los partidos clave.
Se despidió con un emotivo mensaje a la afición, recordando la época dorada que ayudó a construir. Atlético de Madrid y Juventus pujan, pero su preferencia por vivir en Cataluña sitúa al Barcelona como favorito tras el Mundial.