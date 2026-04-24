¿Bernardo Silva al Manchester United? Por qué ese fichaje sorpresa «nunca ocurrirá», ahora que la leyenda del City se prepara para salir al mercado como agente libre

Silva, uno de los mejores centrocampistas de la historia de la Premier League, no cruzará la línea divisoria de Mánchester. El excentrocampista del United Butt asegura que, pese a que cualquier equipo desearía ficharlo, su llegada a Old Trafford es impensable.

Aunque se irá gratis este verano, Butt asegura que su lealtad al City es firme. Silva ya ganó todos los títulos con Guardiola, y la ex estrella de la «Clase del 92» cree que el mediocampista no arriesgará su legado en el Etihad fichando por los Red Devils.