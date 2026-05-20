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¿¡Bernardo Silva al Atlético de Madrid?! Diego Simeone quiere fichar al estrella del Manchester City tras su salida de la Premier League
Un sucesor de renombre para Griezmann
Según «Marca», la salida de Griezmann a la MLS deja un gran vacío en la plantilla de Diego Simeone. Para cubrirlo, el club ha elegido a Silva como sucesor y líder del juego creativo la próxima temporada. A sus 31 años, el internacional portugués es una superestrella consolidada capaz de mantener la competitividad del equipo en La Liga y en Europa.
Los rojiblancos quieren hacerle pieza clave del proyecto y ofrecerle el estatus de estrella que quizá no tenga en otros equipos. Aunque la salida de Griezmann deja un vacío de goles y liderazgo, el club confía en que el jugador del Manchester City, con su pedigrí y experiencia en grandes partidos, pueda galvanizar el vestuario bajo el exigente estilo de Simeone.
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El mercado de fichajes desata la competencia en Europa
Representado por Jorge Mendes, Silva será uno de los agentes libres más codiciados del mercado. Tras nueve años de títulos en Manchester, ha despertado el interés de Barcelona —que lo habría descartado—, Chelsea, Juventus y AC Milan. Sin embargo, el Atlético trabaja intensamente para convencerlo de que el Metropolitano es el mejor destino para el último gran contrato de su carrera.
La ausencia de cláusula de traspaso atrae a la directiva colchonera, que ya valoró una operación similar con Julian Brandt. Su versatilidad es clave: rinde igual en ambas bandas, como mediapunta o segundo delantero. Con 77 goles y 76 asistencias en 459 partidos con el City, garantiza producción de élite en Madrid.
Simeone busca un líder nato
A Simeone no solo le atrae la brillantez técnica de Silva, sino también su ritmo de trabajo y su inteligencia táctica. Esas cualidades lo convirtieron en pieza clave de la revolución de Guardiola en la Premier. El Atlético quiere hacerlo el rostro del equipo, algo que tal vez no consiga en el Barcelona con talentos como Lamine Yamal.
Juventus y Milan presionan para ficharlo y reconstruirse tras temporadas decepcionantes, pero el atractivo de regresar a la Península Ibérica y pelear por títulos en España podría dar a los rojiblancos una ventaja en las negociaciones. Silva se prepara para su último capítulo en el fútbol de élite.
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Una emotiva despedida del Etihad
Silva se prepara para su último partido con el City, cuyo empate ante el Bournemouth le dio el segundo puesto en la Premier —mientras el Arsenal ganaba el título—, antes de enfocarse en el Mundial con Portugal. Ya anunció sus planes a la afición citizen en un emotivo mensaje en redes. «Este club me ha dado más de lo que jamás imaginé», afirmó, recordando los seis títulos de la Premier y la ansiada Liga de Campeones de 2023.