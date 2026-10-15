Beppe Bergomi, exdefensa del Inter y de la selección italiana, vuelve a hablar del Inter-Brujas (3-4) en una entrevista con Gazzetta dello Sport. En particular, analiza la actuación de Nicolò Tresoldi, delantero ítalo-alemán de 22 años que marcó tres de los cuatro goles del equipo belga: «Es bueno. Pero, si analizo los goles, marcó uno de penalti, otro se lo regalaron y el tercero solo tuvo que empujar el balón. Reconozco que es bueno, pero vayamos más allá de esos goles y analicemos su actuación».



