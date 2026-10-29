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cm grafica bergomi italia 2026 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Bergomi: «¿La Juventus puede hacer algo diferente o seguirá con esta confusión?»

Juventus
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El exdefensa de la selección italiana habla de la crisis de la Juventus

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La derrota de la Juventus por 2-0 en el campo del Genoa fue durísima: un partido que se acabó a la media hora, una rendición incondicional de la Juventus de Luciano Spalletti. Desde los estudios de Sky Sport, Beppe Bergomi comenta: «Porque, si estamos diciendo que las bajas son determinantes para el Napoli, nosotros debemos preguntarnos por la Juventus cuándo volverán Yildiz, Locatelli y Thuram, que me parecen los tres mejores jugadores que tiene de baja».

  • «¿Este equipo puede hacer algo diferente o mantiene esta confusión, esta falta de identidad?», añade el exdefensa del Inter y de la selección italiana.

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