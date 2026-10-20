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Former Italy striker Giuseppe Signori arAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

Beppe Signori vuelve a la selección italiana: será jefe de delegación de Italia sub-20. «Gracias, Malagò»

Italia
G. Signori
Italia U20

El exdelantero acompañará al equipo dirigido por Carmine Nunziata.

Giuseppe Signori vuelve a la selección italiana. El exdelantero es el nuevo jefe de delegación de la selección sub-20, dirigida por el entrenador Carmine Nunziata.

Regresa a la selección italiana en un papel diferente, tras una carrera en la que fue protagonista sobre el terreno de juego: 28 partidos, 7 goles y una medalla de plata en el Mundial de 1994. Ahora Signori pondrá su experiencia al servicio de las nuevas generaciones, con el objetivo de acompañar a los jóvenes en su proceso de crecimiento y reforzar su vínculo con la camiseta de la selección italiana.


  • LAS PALABRAS DE MALAGÒ

    El nombramiento llega de la mano de Giovanni Malagò, comisario de la FIGC, de acuerdo con Claudio Ranieri, director técnico federal y presidente del Club Italia, quien destacó el valor deportivo y humano del exgoleador: «Estamos muy contentos de recibir a Giuseppe Signori en la FIGC como jefe de delegación de la selección sub-20.

    Beppe fue uno de los más grandes delanteros de nuestro fútbol, protagonista en la Serie A y con la camiseta de Italia, aunando talento, olfato goleador y una gran profesionalidad. La Federación es especialmente sensible a su trayectoria humana y deportiva. Su experiencia, sus conocimientos y el entusiasmo con el que ha aceptado este nuevo reto serán de gran valor para el crecimiento de nuestros jóvenes y para reforzar su sentido de pertenencia a la selección».

  • LAS PALABRAS DE SIGNORI

    «Volver a la selección italiana es una emoción especial y un gran motivo de orgullo. Pondré mi experiencia a disposición de los jugadores de la Sub-20, acompañándolos en su proceso de maduración y ayudándolos a dar el último paso hacia su gran sueño para que estén preparados para dar el salto a escenarios de primer nivel. Agradezco al presidente Malagò que me haya ofrecido esta oportunidad. Estoy muy motivado y deseoso de aportar mi granito de arena a la FIGC y a la camiseta de Italia».


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