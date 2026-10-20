Giuseppe Signori vuelve a la selección italiana. El exdelantero es el nuevo jefe de delegación de la selección sub-20, dirigida por el entrenador Carmine Nunziata.

Regresa a la selección italiana en un papel diferente, tras una carrera en la que fue protagonista sobre el terreno de juego: 28 partidos, 7 goles y una medalla de plata en el Mundial de 1994. Ahora Signori pondrá su experiencia al servicio de las nuevas generaciones, con el objetivo de acompañar a los jóvenes en su proceso de crecimiento y reforzar su vínculo con la camiseta de la selección italiana.



