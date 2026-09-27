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Roberto Mancini ItalyGetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Beppe Dossena: «Espero que Mancini haya sido despiadado en el vestuario. ¿Romano? Bienvenidos sean los cabezazos»

R. Mancini
Italia

El excentrocampista, compañero de equipo de Mancini en la Sampdoria, lanza la alarma: "El sistema debe cambiar radicalmente, de lo contrario dentro de cuatro años volveremos a sentarnos en el sofá a mirar a los demás"

Beppe Dossena, nacido en 1958, excentrocampista de Torino, Sampdoria y de Italia, y después entrenador, directivo y comentarista, en una entrevista con Tuttosport habla de Italia, derrotada por 2-0 en casa por Bélgica en el partido que supuso el regreso al banquillo de Roberto Mancini, compañero de equipo de Dossena en su etapa en la Sampdoria.


"¿Preocupado después de lo visto en Bélgica-Italia? Mucho. Más allá del partido en sí, la cuestión es que no cortamos una tendencia que arrastramos desde hace ya demasiado tiempo".


"Mancini admitió una primera parte muy negativa, pero salvó la actuación vista en la segunda mitad. La cuestión es: ¿qué tranquilidad puede darnos una valoración así? Un entrenador siempre tiene que decir ciertas cosas y defender el trabajo de sus jugadores, así que lo entiendo, aunque los tiempos han cambiado con respecto a cuando jugábamos nosotros. Pero al mismo tiempo espero que luego haya sido despiadado en el vestuario. Despiadado. Porque hizo muy bien en decir eso en televisión, pero luego creo que tiene las mismas sensaciones que nosotros".

  • Dossena añade: "El sistema debe cambiar radicalmente; de lo contrario, dentro de cuatro años volveremos a sentarnos en el sofá a ver cómo juegan los demás, como ocurrió el verano pasado".


    Sobre el debut negativo de Romano: "Lo siento por el chico, pero bienvenidos sean los golpes. Basta ya de proteger a los jóvenes porque sí, de decir que no hay que cargarles de responsabilidad: el jugador tiene grandísimas cualidades y un partido también se puede fallar. Se puede jugar mal. Pero él tiene que darse de bruces y luego debe ser consciente de su actuación: que escuche lo justo lo que le rodea y piense en crecer".

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