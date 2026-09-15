La apuesta sorpresa de Pedro Martins no dio los frutos esperados. El técnico portugués del Al-Gharafa eligió alinear oficialmente desde el minuto 1, en el partido correspondiente a la primera jornada de la AFC Champions League contra el Al-Hilal de Simone Inzaghi, al recién llegado Ismael Bennacer.

El ex del Milan había sido anunciado oficialmente apenas en la noche de ayer y hoy, con el 10 a la espalda, arrancó como titular en la mediapunta el partido de la Champions asiática. La apuesta, como decíamos, no dio sus frutos porque el partido del argelino duró apenas 35 minutos.



