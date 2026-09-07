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Benjamin Sesko se queda con lo positivo pese al «doloroso» empate del Manchester United contra el Everton
El delantero vuelve a marcar
El delantero esloveno estrenó su cuenta goleadora de la temporada tras entrar como suplente en la segunda parte en el Hill Dickinson Stadium. Al conectar con un centro milimétrico de Luke Shaw, el número 30 dirigió un potente cabezazo más allá de Jordan Pickford para poner al Manchester United 2-1 por delante en el minuto 88. Sin embargo, la victoria se escapó en el minuto 96, cuando un sensacional disparo de Ainsley Maitland-Niles forzó el reparto de puntos.
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El duro desplome final escuece al delantero
A pesar de marcar un gol crucial en su regreso tras la lesión, Sesko no pudo ocultar su frustración por que el equipo dejara escapar los tres puntos en los últimos segundos. En declaraciones a MUTV, Sesko dijo: "Estamos muy decepcionados, por supuesto, porque estuvimos muy cerca [de ganar] y, sin embargo, muy lejos. Encajar un gol así en el último minuto es doloroso para todos porque todo el mundo lo dio todo para intentar ganar el partido. Todas y cada una de las personas aquí quieren eso. En momentos como este, en los que lo decide un último disparo, duele muchísimo."
Los pasos de recuperación muestran signos prometedores
El gol supone un impulso bienvenido para el artillero de 23 años, después de que unos problemas físicos alteraran la mayor parte de su preparación de pretemporada.
Tratando de sacar lo positivo de su actuación y del esfuerzo del equipo, Sesko añadió: «Para mí, es la mejor sensación cuando marco, especialmente para un club así. Cuando puedo aportar goles y puntos al equipo, al fin y al cabo es mi trabajo. Es bonito volver a estar con el equipo y vivir de nuevo todos los partidos. Por supuesto, hoy me habría gustado que hubiéramos ganado, pero no podemos cambiar eso.
«Es realmente importante tomarse todo de la forma más positiva posible, incluso cuando lo de hoy no es el mejor resultado. Hay que ver el partido desde una perspectiva positiva, intentar mejorar y centrarse en el próximo partido».
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El escenario continental espera una respuesta
Tras haber participado como suplente contra el Hull City, el Ipswich Town y el Everton, Sesko apunta ahora a ser titular a medida que se acerca a su mejor nivel de ritmo de competición. El equipo de Michael Carrick debe recuperarse rápidamente de la decepción doméstica mientras cambia su atención a sus compromisos europeos entre semana. El United recibe al campeón azerbaiyano, el Sabah, en Old Trafford el jueves por la noche para iniciar su campaña en la Champions League.
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