El gol supone un impulso bienvenido para el artillero de 23 años, después de que unos problemas físicos alteraran la mayor parte de su preparación de pretemporada.

Tratando de sacar lo positivo de su actuación y del esfuerzo del equipo, Sesko añadió: «Para mí, es la mejor sensación cuando marco, especialmente para un club así. Cuando puedo aportar goles y puntos al equipo, al fin y al cabo es mi trabajo. Es bonito volver a estar con el equipo y vivir de nuevo todos los partidos. Por supuesto, hoy me habría gustado que hubiéramos ganado, pero no podemos cambiar eso.

«Es realmente importante tomarse todo de la forma más positiva posible, incluso cuando lo de hoy no es el mejor resultado. Hay que ver el partido desde una perspectiva positiva, intentar mejorar y centrarse en el próximo partido».