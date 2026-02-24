Getty
Traducido por
Benjamin Sesko revela la verdad sobre los consejos de Dimitar Berbatov para disparar en medio de la racha goleadora del Manchester United
El «despiadado» Sesko encuentra su lugar
Sesko tardó un tiempo en adaptarse al equipo del United y a la Premier League, pero ahora está demostrando por qué el United pagó tanto por él y por qué fue uno de los delanteros más codiciados de Europa el verano pasado, con el Arsenal y el Newcastle también interesados en ficharlo.
En sus últimas siete apariciones, ha marcado un gol cada 45 minutos, y sus goles en ese periodo han dado al United un total de seis puntos. Michael Carrick describió el remate de Sesko contra el Everton como «implacable» y dijo que el esloveno está en un buen momento.
Ha habido varias teorías sobre por qué Sesko ha encontrado su sitio últimamente, y una de las historias que circulan sugiere que Sesko ha estado siguiendo los consejos del exdelantero de los Red Devils Berbatov. Los periodistas le preguntaron al esloveno sobre los rumores tras su decisivo gol en el Hill Dickinson Stadium.
- Getty
Sesko: ¡No he hablado con Berbatov!
Sesko declaró a los periodistas: «Para ser sincero, he oído los rumores, pero no he hablado con Berbatov. ¡Me encantaría hacerlo! Sería estupendo... pero no lo he hecho. Contamos con un cuerpo técnico que trabaja individualmente cada día, lo que me ayuda mucho a concentrarme en este tipo de momentos».
Sesko también explicó cómo las sesiones extra que realiza después de los entrenamientos del equipo con el segundo entrenador, Travis Binnion, le están ayudando a mejorar su definición. Dijo: «Siempre después de los entrenamientos, trabajamos en el área, en el borde del área, en contactos cortos, porque en la Premier League no hay tiempo. Esto es lo que realmente me está ayudando, y no solo a mí, sino también a los demás jugadores. Estoy muy contento de poder trabajar con [Travis] porque me ha ayudado mucho. Lo máximo que se puede mejorar es en el campo, porque al final el balón es lo que tiene que entrar en la portería, y ahí es donde se hace el mayor trabajo. Obviamente, es muy importante que cuando llego a casa haga algo de trabajo, lo cual es muy importante para la parte mental».
Sesko: Necesito presión.
Como cualquier otro delantero que ficha por el United por una elevada suma de dinero, Sesko ha estado sometido a una enorme presión y escrutinio desde que llegó a Old Trafford. Pero él afirma que esa presión le ayuda a mantenerse alerta.
«Para mí, la forma en que veo la presión es que, si quiero ser un buen jugador, es algo que tengo que tener», explica. «Lo considero un privilegio. Es algo que tiene que estar ahí si quieres jugar al más alto nivel, y se trata de aceptarlo y no darle importancia. A mí no me ha afectado realmente, y no creo que a [Matheus] Cunha y Bryan [Mbeumo] tampoco».
- Getty Images Sport
Sesko se siente cómodo con su papel de suplente.
Sesko aún no ha sido titular desde que Carrick se convirtió en entrenador, pero insiste en que eso no significa que la leyenda del United haya perdido la fe en él, y que está comprometido a seguir rindiendo al máximo cuando le den la oportunidad desde el banquillo.
Añadió: «Por supuesto que hablamos, pero [Michael Carrick] cree en mí, todos creen en mí, me están preparando para empezar lo antes posible. Se trata más bien de que esté a la altura cuando sea importante, independientemente de los minutos que juegue, me centro en rendir y en intentar ayudar al equipo a conseguir las victorias».
Anuncios