Benjamin Sesko quiere que el «increíble» Michael Carrick siga al frente del Manchester United tras haber aportado «una energía diferente» a la plantilla

Bruno Fernandes ha brillado bajo Carrick y dio la asistencia del gol de Sesko contra el Brentford, su décima novena del curso. Está a una del récord de 20 en una temporada, marca que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne.

Sesko confía en que su compañero batiendo el récord antes de que acabe la temporada. «Es capaz de todo», añadió el delantero. «Cómo juega y entiende el fútbol es excepcional, y me alegra compartir equipo con él».