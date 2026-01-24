+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Benjamin Sesko parecía ser el gran perdedor del renovado Manchester United de Michael Carrick, pero las habilidades interpersonales del entrenador pueden ayudar a que la carrera del delantero de £74 millones despegue después de un período miserable bajo la dirección de Ruben Amorim

El primer partido de Michael Carrick al mando del Manchester United fue una ocasión eufórica, con la dominante victoria de su equipo sobre el Manchester City trayendo una sonrisa a casi todos los presentes en Old Trafford. Bueno, casi todos. Benjamin Sesko no ingresó al campo durante el triunfo 2-0, lo que genera preguntas sobre su lugar en los planes de Carrick y en el equipo para el resto de la temporada.

Sesko ha tenido una etapa difícil desde que se unió como el fichaje más grande del club en el verano tras su transferencia de £74 millones ($100 millones) desde el RB Leipzig, luchando por adaptarse al ritmo de la Premier League y luego siendo forzado a salir por una lesión durante un mes. Estaba comenzando a encontrar su forma bajo el entrenador interino Darren Fletcher, anotando tres veces en los partidos contra Burnley y Brighton. 

Pero en lugar de ser convocado para dar el siguiente paso en el derbi, fue excluido de la alineación titular ya que Carrick prefirió que Bryan Mbeumo jugara como delantero centro en lugar de en el extremo como lo hizo bajo Ruben Amorim y durante la mayor parte de su tiempo en Brentford. Y cuando Mbeumo salió, Carrick recurrió a Matheus Cunha en lugar del esloveno. 

No decía mucho sobre la confianza del nuevo entrenador en Sesko. Sin embargo, el manejo cuidadoso de Carrick con el delantero sugiere un gran cambio respecto a la forma en que Amorim lo manejó y podría ser la clave para sacar lo mejor de él...

    Brazo alrededor del hombro

    Aunque hubiera sido natural para Carrick felicitar a sus jugadores de mejor rendimiento después del derbi como Mbeumo y Bruno Fernandes, en lugar de eso buscó a Sesko al final del partido, poniendo su brazo alrededor del jugador. Parecía estar diciéndole al delantero que no se preocupara, que pronto formaría parte de este proyecto y estaría involucrado en otras victorias resonantes en Old Trafford lo suficientemente pronto.

    Y cuando se le planteó a Carrick que Sesko no fue capaz de construir sobre el impulso que había ganado en los dos partidos anteriores, el entrenador fue rápido en aclarar las cosas. "No creo que esté perdiendo impulso," dijo. "Era un equipo para la semana pasada para entrar al partido de cierta manera. Creo que Ben está en un buen lugar, ha entrenado muy bien. Obviamente, estamos trabajando con él y tratando de mejorarlo tanto como sea posible. 

    "He estado realmente impresionado con la forma en que ha entrenado, su finalización y la manera en que ha afrontado todo. No lo veo como nada más que seguir adelante y usar lo que acaba de hacer durante el último mes más o menos como un trampolín y estar aquí por mucho tiempo."

    'En un buen lugar'

    Aunque tendremos que esperar hasta que se anuncien las alineaciones para la visita del domingo al Arsenal para descubrir si decía la verdad, Carrick quiso señalar que eligió el equipo que enfrentó a City para adaptarse al rival, aumentando las esperanzas de Sesko de comenzar en el Emirates Stadium o de obtener una cantidad decente de minutos desde el banco. 

    "Es solo variedad en términos de las fortalezas [de cada jugador]. Creo que, Bryan, le di un poco de libertad en muchos sentidos en una asociación con Bruno la semana pasada, para moverse y ocupar diferentes espacios. Ben es muy bueno jugando en la última línea y corriendo detrás, y creo que lo hemos visto en las últimas semanas, ha logrado su gol, así que está en un buen lugar. 

    "Matheus entró por el centro y marcó una gran diferencia para nosotros en términos de llevar el juego a las etapas finales y crearnos el segundo gol, así que tenemos buenas opciones por ahí y simplemente sentimos, la semana pasada, que era la forma de proceder y, afortunadamente, resultó bien para nosotros."

    Carrick quiere 'mejorar a los individuos'

    En su primera conferencia de prensa desde que regresó como entrenador del United la semana pasada, Carrick dijo que mejorar a los jugadores individuales estaba entre sus principales objetivos y algo que usaría para medir si su tiempo a cargo sería un éxito o no. Explicó: "Creo que una gran parte de lo que realmente disfruto es mejorar a los individuos y, al final, creo que si mejoras a los individuos, creamos un mejor equipo".

    Y si hay un jugador al que necesita ayudar a mejorar más que a nadie, es a Sesko. El esloveno ha tenido mucho auge a su alrededor desde que era adolescente. De hecho, el United estaba interesado en ficharlo cuando tenía 16 años antes de que optara por unirse al RB Salzburg. Sus conexiones con el Salzburg llevaron a comparaciones inevitables con Erling Haaland, quien también se mudó de la liga superior austriaca a la Bundesliga. 

    Pero la carrera de Sesko no ha presenciado el rápido progreso del superestrella noruego, con él haciéndolo bien en el RB Leipzig pero no exactamente incendiando la liga, anotando 14 goles en su primera temporada y 13 en su segunda. Haaland, por el contrario, anotó 13 veces en media temporada con el Borussia Dortmund, logrando 27 en su primera campaña completa y luego 22 en la última, que estuvo interrumpida por lesiones.

    Inicio difícil

    La falta de experiencia de Sesko en la Premier League y sus números de gol poco impresionantes generaron cierta preocupación de que no era una gran mejora sobre Rasmus Hojlund y esos temores se confirmaron en sus primeras semanas, ya que el delantero se enfrentó a las dos realidades gemelas de lo difícil que es la Premier League para los nuevos delanteros y de lo grande que es la atención en el United.

    Amorim parecía estar consciente de eso y se mostró reacio a jugar con él demasiado pronto. No lo inició contra el Arsenal o el Fulham y aunque jugó 90 minutos contra Grimsby, se levantaron cejas cuando se supo que fue el décimo lanzador de penales del equipo en la tanda, detrás de todos los jugadores excepto Andre Onana. Sesko fue nuevamente suplente para el siguiente juego contra Burnley, con Amorim revelando que había sufrido calambres después del partido contra Grimsby y sugiriendo que habría sido un riesgo iniciarlo.

    Sesko anotó por primera vez contra Brentford y lo siguió con un gol contra Sunderland la semana siguiente. Pero en su próximo partido contra Liverpool volvió al banco. Regresó a la alineación titular contra Brighton y Nottingham Forest, luchando en particular en el último juego y recibiendo duras críticas de Gary Neville.

    "Está muy lejos en comparación con los otros delanteros que United trajo, como Cunha y Mbeumo," dijo Neville. "Parece torpe; su toque estuvo fallido varias veces cuando los balones iban por encima. Por €80 millones (£73.7m), sí, es joven y todavía se está adaptando, pero quieres ver algo más."

    El amor duro de Amorim no funcionó

    Amorim intentó defender a Sesko cuando habló de él unos días después, pero en cambio, de manera típica y brutalmente honesta, sonó como si él también estuviera criticando al jugador. Dijo: "Cuando comencé a entrenar con Ben, tenía más potencial de lo que pensaba. Va a tener dificultades, y necesitamos entender cómo le gusta jugar, y también implementar nuestras ideas.

    "No tiene experiencia aquí, y el primer impacto cuando todos dicen que eres tan bueno, que eres la próxima gran cosa – y escuchas eso sobre Sesko – y luego llegas a un club que es el club más difícil.

    "Si no rendes cada semana, vas a escuchar muchas cosas de las leyendas del club, de los comentaristas, de los medios, y a veces tienen razón. Por supuesto, a nadie le gusta escucharlo, pero tuvo algunas dificultades, y eso es un hecho. Así que, abracemos eso. Ben es un chico joven, un fanático del control. Quiere controlar todo, y no va a controlar todo."

    El enfoque de amor duro de Amorim con Sesko realmente no dio resultados, aunque tuvo la mala suerte de lesionarse la rodilla en su próximo partido contra el Tottenham. 

    El toque personal puede dar frutos

    Comenzó cuatro partidos consecutivos cuando regresó, pero no logró anotar y las tácticas de Amorim, pidiéndole que mantuviera el balón y lo pasara a sus compañeros delanteros, no parecían ayudar. 

    Desperdició una serie de buenas oportunidades en el último partido de Amorim en Leeds y al final parecía estar en una página completamente diferente a la de sus compañeros. Fletcher se aseguró de hablar con el delantero en detalle sobre su movimiento antes del próximo partido contra el Burnley y dio resultados, con Sesko anotando dos veces y teniendo ocho tiros. Carrick necesita seguir una estrategia similar, enfocándose en cómo sacar el mejor provecho del delantero y jugar con sus fortalezas en lugar de intentar forzarlo en un cierto sistema.

    A pesar de no jugar a Sesko en su primer partido, Carrick ha dejado claro que el delantero será una parte importante de sus planes a futuro. Solo el tiempo dirá si da resultado, pero ya ha demostrado un toque más personal que su predecesor.

