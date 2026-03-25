Benjamin Sesko aporta «el factor miedo» al Manchester United, mientras Dimitar Berbatov analiza el papel de suplente de lujo del delantero de 74 millones de libras

Ahora, el United centra su atención en la recta final de la temporada, en la que debe asegurarse un puesto entre los cuatro primeros. La aportación de Sesko será fundamental de cara a los partidos decisivos que le esperan tras el parón internacional, empezando por la visita del Leeds United a Old Trafford el 13 de abril.

Berbatov añadió sobre la evolución de su antiguo club en su lucha por la clasificación para la Liga de Campeones bajo la dirección de Carrick: «Creo que el equipo está jugando un fútbol realmente bueno. Y quiero decir que es un placer verlo. Cada vez es como: "vale, podemos hacer más", porque ahora estamos en tercera posición, si no me equivoco, así que allá vamos. Creo que [es] todo el equipo, como equipo; es fácil señalar a este o aquel jugador y decir fácilmente Bruno [Fernandes], Casemiro, Sesko, con los goles que está marcando, [Matheus] Cunha.

«Son todos, no sería justo para el equipo en su conjunto. Como equipo, de repente, están jugando unos por otros. Las asistencias de Bruno, los goles de Sesko, la garra de Casemiro para recuperar el balón. La defensa también ha mejorado. Ahora mismo todo fluye, fluye con naturalidad, y espero que, hasta el final de la temporada, sigamos así».