¿Benjamin Sesko al Barcelona? El campeón de La Liga quiere fichar al delantero del Manchester United como alternativa a Julián Álvarez

Según «Marca», el Barcelona busca fichar a Álvarez este verano tras la salida de Lewandowski. El delantero argentino, que brilla en el Mundial, tiene un palmarés impresionante.

Tras fichar por el Atlético de Madrid procedente del Manchester City por 75 millones de euros en agosto de 2024, Álvarez ha marcado 49 goles en 106 partidos con el club madrileño.

Antes, en Inglaterra, marcó 36 goles en 103 partidos. La temporada pasada anotó 20 en 49 encuentros y dio nueve asistencias, incluidos 10 tantos en 15 choques de la Liga de Campeones. El Barça confía en que rinda al máximo en una delantera con Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Fermín López y Anthony Gordon, bajo las órdenes de Hansi Flick.