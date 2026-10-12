Benjamin Pavard celebró una marca personal en el regreso del Inter de Milán tras el parón de selecciones de tres semanas, con una convincente victoria por 3-0 en casa ante el Parma. El defensa francés contribuyó a mantener la portería a cero en su 50.º partido de la Serie A con el Inter de Milán.

Los goles de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram aseguraron los tres puntos en la primera mitad en San Siro.

Pavard admitió tras el pitido final que no sabía que había alcanzado los 50 partidos.