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FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP
Alvino Hanafi
Traducido por

Benjamin Pavard celebra su 50.º partido en la Serie A mientras el Inter de Milán se prepara para enfrentarse al Club Brujas

Inter Milán
B. Pavard
Inter Milán vs Brujas
Brujas
Liga de Campeones

Benjamin Pavard se mostró orgulloso tras disputar su partido número 50 en la Serie A durante la victoria del Inter de Milán por 3-0 ante el Parma. El defensa francés calificó al Inter como el mejor club de Italia, mientras la atención se centra ya en su duelo de Champions League contra el Club Brujas.

  • Pavard alcanza un hito en la Serie A en la victoria ante el Parma

    Benjamin Pavard celebró una marca personal en el regreso del Inter de Milán tras el parón de selecciones de tres semanas, con una convincente victoria por 3-0 en casa ante el Parma. El defensa francés contribuyó a mantener la portería a cero en su 50.º partido de la Serie A con el Inter de Milán.

    Los goles de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram aseguraron los tres puntos en la primera mitad en San Siro.

    Pavard admitió tras el pitido final que no sabía que había alcanzado los 50 partidos.

  • imago-sport-1084411564.jpgZUMA Press Wire

    Un defensa expresa su inmenso orgullo por la camiseta del Inter

    En declaraciones a Inter TV tras el partido, Pavard expresó su profundo cariño por el club y reflexionó sobre el hito que acababa de alcanzar. «No sabía que era mi partido número 50 en la Serie A, pero estoy orgulloso», confesó Pavard.

    «Sobre todo porque lo he conseguido jugando en el Inter, que es el mejor club de Italia y uno de los mejores del mundo».

    «Estoy contento y espero que vengan muchos más. Era un partido muy importante después de este largo parón de tres semanas».

  • Satisfacción por dejar la portería a cero en medio de un calendario apretado

    Pavard destacó el equilibrio táctico mostrado ante el Parma y reconoció la exigencia física de competir en varias competiciones. «Empezamos bien el partido, luego concedimos algunas ocasiones, pero aprovechamos las que tuvimos nosotros», señaló Pavard.

    «Como defensa, siempre te alegra dejar la portería a cero. Es importante tanto para el equipo como para los defensas».

    «Los grandes clubes disputan todas las competiciones, así que no podemos quejarnos, aunque son muchos partidos. Todos tendrán ocasión de jugar».

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  • imago-sport-1084345017.jpgNurPhoto

    La atención se centra ahora en el duelo europeo ante el Club Brujas

    El Inter centra ahora su atención en el partido de la segunda jornada de la Champions League que disputará el martes contra el Club Brugge belga en San Siro. El encuentro tiene un aliciente añadido tras el traspaso de Yann Sommer al Brugge este verano y el regreso de Aleksandar Stankovic a Milán.

    Pavard insistió en que la plantilla debe mantener su buena dinámica, juegue quien juegue.

    «Tenemos que ganar nuestros partidos independientemente de quién juegue», concluyó Pavard.

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