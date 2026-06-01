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Benjamin Cremaschi, exdelantero del Inter Miami, se incorpora de forma definitiva al Parma tras el ejercicio de la opción de compra por parte del club de la Serie A
- AFP
Optar por una opción económica
Tras varias especulaciones, Cremaschi se quedará en Italia: el club de la Serie A pagó 4 millones de euros para extender su cesión hasta septiembre de 2025. El estadounidense, formado en el Inter de Miami, fue nombrado Mejor Jugador Joven de EE. UU. la pasada temporada y ya suma tres partidos con la selección absoluta.
La noticia la dio a conocer por primera vez Fabrizio Romano.
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Un comienzo difícil en el Parma
Aun así, Cremaschi ha tenido pocas oportunidades de demostrar su valía con la camiseta del Parma. Tras mudarse a Italia con el fichaje del centrocampista argentino Rodrigo De Paul, el estadounidense tardó en recuperar su mejor forma. Debutó en octubre, pero jugó muy poco antes de sufrir en marzo una lesión de rodilla que le marginó el resto de la temporada.
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Salir de Miami a la fuerza
El regreso de Cremaschi a los Herons parecía improbable tras criticar las tácticas de su entonces entrenador, Javier Mascherano. Su posición natural es la de centrocampista central, pero lo utilizaban en varias zonas del campo, lo que redujo su tiempo de juego.
«Estoy frustrado, quiero jugar», declaró en agosto. «Necesito minutos y experiencia, y no creo que sea por mi nivel».
Poco después, el club lo cedió.
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¿Miami con flexibilidad en la plantilla?
La salida de Cremaschi facilita los ambiciosos fichajes de los Herons. Se ha vinculado al club con el excentrocampista del Manchester United Casemiro, ahora sin equipo. Con un mediocampista menos y una plaza libre, los Herons podrían cerrar otro gran fichaje.