Benjamin Cremaschi de Parma supera a Cavan Sullivan y Mathis Albert para ganar el premio al Jugador Masculino del Año de U.S. Soccer
Un año de auge
Los momentos decisivos del mediocampista de 20 años en 2025 ocurrieron en la Copa Mundial Sub-20, donde fue capitán del equipo de EE. UU. durante su recorrido hasta los cuartos de final. En ese torneo, Cremaschi anotó cinco goles, destacando con una actuación de tres goles y dos asistencias contra Nueva Caledonia en una victoria por 9-1. Luego anotó un doblete en la victoria de los octavos de final sobre Italia, estableciendo un récord para el equipo sub-20 de EE. UU. por la mayor cantidad de goles en un torneo, además de ganar la Bota de Oro.
A nivel de club, Cremaschi jugó 22 veces para el Inter Miami, habiéndose consolidado como la mayor estrella surgida del club. Sin embargo, este verano, Cremaschi dejó Florida por Italia, firmando un préstamo con el Parma.
Además, el mediocampista también participó en el campamento de enero del USMNT.
La victoria de Cremaschi llega solo un día después de que U.S. Soccer confirmara que Chris Richards había sido reconocido como el Jugador Masculino del Año de la federación.
Lo que dijo Cremaschi
“Este premio significa mucho para mí”, dijo Cremaschi. “Es una representación de cómo fue mi año con mis clubes y la Selección Nacional. Este es un logro increíble, pero también habla de todas las personas a mi alrededor que me mantienen en marcha como jugador. Quiero agradecer a mi familia, compañeros de equipo y a todos los que hicieron posible este premio. Mis compañeros del Sub-20 me dieron la confianza que necesitaba para ser el jugador y líder que necesitaba ser en la Copa del Mundo. Ese es un grupo de chicos que nunca olvidaré.
"También quiero agradecer a Marko Mitrovic, un entrenador que he tenido en muchos niveles diferentes con la Selección Nacional, por su fe y orientación en el camino. Finalmente, estoy muy agradecido con mi familia, por su apoyo y amor.”
Un vistazo más de cerca
Cremaschi fue uno de los cinco finalistas para el premio, que ganó con el 38.9 por ciento del voto ponderado. En segundo lugar en esa votación quedó la estrella emergente del Philadelphia Union, Cavan Sullivan, quien recogió el 34.8 por ciento, mientras que la estrella en ascenso del Borussia Dortmund, Mathis Albert, terminó tercero con el 12.3 por ciento.
El premio al Jugador Joven del Año de U.S. Soccer se ha otorgado desde 1998, con Landon Donovan, DaMarcus Beasley, Jozy Altidore, Michael Bradley, Christian Pulisic y Gio Reyna entre los ganadores anteriores. El año pasado, Tanner Tessmann ganó el premio por su participación con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2024.
¿Qué viene después?
Cremaschi ha jugado esporádicamente para Parma esta temporada mientras el centrocampista estadounidense se adapta a la vida en la Serie A. En total, ha hecho solo cuatro apariciones en Serie A, aunque sí comenzó un partido de copa contra Bologna en diciembre.
Parma, que se encuentra en el puesto 14 en la Serie A, se enfrentará al Genoa, que ocupa el 15º lugar, el domingo.
