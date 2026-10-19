Beniamino Vignola: «La Juventus es un equipo mediocre. Lo de Bremer y Spalletti, un cortocircuito»

Sobre las palabras de Spalletti y Bremer después del Juventus-Lazio: «Para empezar, no hay que hacer ciertas declaraciones después del partido. Para mí, Spalletti y Bremer no deberían haber dicho lo que dijeron. Antes de afirmar ciertas cosas, hay que hablar claro en el vestuario. Si yo hubiera hablado así cuando era jugador de la Juventus, a la vuelta al vestuario lo habría tenido muy difícil. Ha sido un cortocircuito, una forma de descargar la responsabilidad sobre los jugadores nuevos y muy jóvenes. Hay una situación difícil, está bastante claro, y eso repercute en quienes no están preparados para ciertas presiones».