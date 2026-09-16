Benfica, no solo Pavlidis: todos los peligros para el Milan. Pero el duelo con el Oporto puede cambiar las prioridades

Tácticamente, el Benfica se dispone con un 4-2-3-1, con Pavlidis, seguido en el pasado por el Milan, como referencia más adelantada. El griego arriba es una garantía: 29 goles el año pasado, 14 ya en 11 partidos en esta temporada. El equipo es una mezcla de jóvenes y jugadores experimentados, como Palhinha, llegado este año tras su experiencia en el Tottenham. El internacional portugués es una de las alternativas en el centro del campo, junto al ex de la Juventus Barrenechea, Barreiro y el polivalente Aursnes. Por delante de Soares o Trubin (ya no es el titular), la defensa es la que puede dar problemas, si la cogen en velocidad. Circati, llegado del Parma para sustituir a Antonio Silva, todavía tiene que adaptarse; Llenglet y Araujo no son precisamente un ejemplo de solidez. Arriba, además de Pavlidis, ojo a los mediapuntas: Sudakov, Prestianni, Schjelderup, Rafa Silva y también el Diablo Echeverri, en busca de relanzarse tras una temporada difícil entre Leverkusen y Girona.