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Gianluca Minchiotti

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Bellingham a Haaland: «Es mi hermano». El resumen del partido entre los dos amigos

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J. Bellingham
E. Haaland

Noruega-Inglaterra (1-2) fue también el duelo entre dos excompañeros del Dortmund.

Noruega-Inglaterra 1-2, en cuartos del Mundial 2026, destacó por el duelo entre amigos Erling Haaland y Jude Bellingham, quien marcó los dos goles de la victoria inglesa.


Al final del partido, el ‘10’ inglés habló de su amistad con Haaland: «La gente nos vio como rivales 90 minutos, yo solo vi a mi hermano. Sabía cómo se sentía porque yo también lo he vivido. Por eso fui a buscarlo. No fue por las cámaras ni los titulares, solo para recordarle que un resultado nunca definirá quién es. Mañana seguirá siendo mi hermano».


  • JUNTOS EN DORTMUND

    Bellingham y Haaland jugaron juntos en el Borussia Dortmund durante dos temporadas, de 2020 a 2022, año en el que el noruego fichó por el Manchester City. El inglés, por su parte, fichó por el Real Madrid en 2023.

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  • EL VÍDEO DEL PARTIDO DE BELLINGHAM Y HAALAND



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