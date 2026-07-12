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«Believe» - Jude Bellingham muestra su lado más «Ted Lasso» tras clasificar a Inglaterra para la semifinal del Mundial 2026, donde se medirá a Lionel Messi y Argentina
«Vivir para luchar otro día»
Bellingham publicó en Instagram tras el partido y mostró su lado más «Ted Lasso» con un mensaje a sus seguidores. La estrella del Real Madrid incluyó el lema «Believe», famoso en la serie donde Lasso entrena al ficticio AFC Richmond, aunque no está claro si lo hizo a propósito.
Escribió: «Vivir para luchar otro día. 🦁 Ahora toca la semifinal. ¡Believe!»
Tuchel exige más a pesar de la victoria en cuartos de final
El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, destacó tras la ajustada victoria 2-1 sobre Noruega que, si bien valora el esfuerzo, el nivel técnico debe mejorar.
«Por supuesto, nadie lo discute», afirmó Tuchel al ser preguntado por el esfuerzo físico de sus jugadores. «Me ha impresionado su entrega, el esfuerzo, el espíritu de equipo y la confianza; su capacidad para superar la adversidad, aguantar y encontrar la manera de ganar es de un nivel altísimo. No se les puede elogiar lo suficiente por ello. Pero también soy entrenador de fútbol, y creo que podemos jugar mejor».
Preguntado por los rumores de que su técnico no estaba satisfecho, Bellingham se mostró firme: «Es difícil ahí fuera. Ha sido un partido duro; todos lo dieron todo, así que mi reconocimiento para ellos».
Kane y Bellingham asumen la responsabilidad de marcar goles
Las estadísticas muestran que Inglaterra depende mucho de Bellingham y del capitán Harry Kane, autores de 12 de los 13 goles del equipo en el torneo de 2026.
«Debemos mejorar en ataque para que otros jugadores participen», admitió Tuchel. «Pero son jugadores decisivos, les encanta asumir la responsabilidad y dan la talla en los momentos clave, así que no hay nada de malo en ello. No debemos lamentarlo: estos dos jugadores están con nosotros y nos dan la victoria. Es impresionante; ambos son de primer nivel y se compenetran a la perfección».
- AFP
Nos espera el duelo de semifinales contra Argentina
Inglaterra viaja a Atlanta para enfrentar a Argentina en semifinales el miércoles. Los Tres Leones han mostrado una gran capacidad de ganar, lo que, según Tuchel, ha unido al equipo pese a sus dudas tácticas.
«No, en absoluto con el resultado ni con el equipo», respondió Tuchel al ser preguntado si estaba descontento. «Quizá deba ser más específico. Estoy muy orgulloso y feliz, y me siento muy unido a este equipo porque hacen lo que sea necesario para dar el siguiente paso».
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