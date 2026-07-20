Bélgica se despide del seleccionador Rudi García a pesar del «buen resultado» en el Mundial de 2026

El último partido del francés fue dramático: su equipo sufrió lesiones clave y decisiones arbitrales polémicas. En la derrota 2-1 en cuartos de final ante la futura campeona, España, los «Diablos Rojos» jugaron sin su capitán, Youri Tielemans, lesionado, y perdieron a su estrella, Kevin De Bruyne, al final del encuentro. Al despedirse, García agradeció la oportunidad y destacó los lazos forjados con jugadores y staff.

«Tras hablar con la RBFA, hemos decidido no prolongar el viaje que compartimos los últimos 18 meses. Dejo a Bélgica en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA y entre las ocho mejores selecciones del mundo», declaró García.

«Gracias a mi gran grupo de jugadores, al director deportivo Vincent Mannaert y a los aficionados que nos apoyaron en este Mundial. Deseo a Bélgica mucho éxito en la transición generacional que ayudé a iniciar».