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Bélgica «no tiene ningún plan» para frenar a Lamine Yamal, pero Rudi García afirma que sus jugadores estrella deben «luchar y darlo todo» para poner fin al récord perfecto de España en el Mundial
García se centra en la selección española en su conjunto, no en Yamal
Bélgica llega a los cuartos de final del Mundial contra España en Los Ángeles como víctima, pero García asegura que su plan no será detener a un solo jugador. Aunque Yamal ha acaparado los focos, el técnico belga destaca la calidad colectiva de la Roja.
España llega como favorita tras ganar la Eurocopa 2024 y aún no ha encajado ningún gol en la competición. García reconoció el reto, pero afirmó que Bélgica debe centrarse en desbaratar el estilo general de España, al tiempo que aprovecha al máximo sus propias fortalezas ofensivas cada vez que recupere la posesión.
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García describe el enfoque de Bélgica
García explicó que la estrategia de Bélgica se centra en España en su conjunto, más que en un jugador concreto. Considera que sus jugadores deben impedir que España aproveche sus puntos fuertes, sin dejar de confiar en su propia capacidad para crearles problemas.
«No hay un plan contra Lamine Yamal porque habría que tener uno para cada jugador», admitió García, según recoge la RTBF. «Simplemente tiene que haber un plan contra España; no debemos dejar que desarrollen su juego. Tendrán la posesión, pero nosotros también tenemos cualidades.
Cuando recuperemos el balón, debemos crearles problemas. Todo el mundo nos da por perdidos, así que tenemos todo a favor para ganar. Afrontaremos estos cuartos de final con todas nuestras fuerzas. Tengo sangre andaluza, pero mi corazón es belga».
Bélgica confía en sí misma a pesar del buen momento de España
García destacó que Bélgica tiene calidad ofensiva para competir pese al estilo de posesión de España. Reconoció que la selección española es más fuerte colectivamente, pero insistió en que las estadísticas están para romperse.
«Debemos creer en nosotros mismos. España es favorita, es la actual campeona de Europa y el equipo no ha cambiado desde aquella victoria. Están acostumbrados a jugar juntos», añadió García. «No han encajado ningún gol en este torneo; será el momento de encajar al menos uno contra nosotros. Les tenemos mucho respeto. Para llegar lejos, hay que ganar a los grandes equipos. El grado de dificultad aumenta en esta competición.
«Conocemos a todas sus jugadoras. Son fuertes en lo individual y en lo colectivo, quizá más sólidas que antes. Las estadísticas están para romperse. Queremos dejar huella, no solo sufrir. Podemos marcar: tenemos el segundo mejor ataque del torneo. Defenderemos nuestra piel con uñas y dientes. Queremos demostrar que merecemos llegar más allá de los cuartos de final».
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Bélgica busca dar la sorpresa ante los favoritos
Bélgica se enfrenta a una dura prueba en el Mundial contra una España que aún no ha encajado gol. El equipo de García debe combinar defensa sólida y ataque eficaz para alcanzar las semifinales.
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