Bélgica-Italia, las notas de CM: Bastoni, un desastre; Moreira, imparable. Van Bommel le da una lección a Mancini

Bélgica-Italia

BÉLGICA

Lammens 7: empieza el partido con dos paradas y encaja un gol imparable de Pio Esposito. A partir de ahí, podría pagar una entrada para ver jugar a los demás hasta el penalti del tiempo añadido. Desde los once metros, hipnotiza al delantero del Inter y se gana una buena nota, como todos sus compañeros

Castagne 7: decisivo en el empate. Sorprende a Calafiori, que pierde su marca, y vuelve a poner en el área el balón que propicia el 1-1. Juega constantemente volcado al ataque, como en sus tiempos con Gasperini

Ngoy 6: nada más empezar, falla un gol cantado en el área de Italia. Luego empeora su situación al olvidarse de marcar a Pio Esposito, a quien deja completamente solo para el 0-1. Logra resarcirse pocos minutos después, cuando le llega un balón que solo tiene que empujar a la red de Donnarumma para ponerse por delante (88’ Theate, sin calificar)

Machele 6,5: menos vistoso que su compañero de zaga, comete menos errores y muestra más liderazgo

De Cuyper 6,5: otro delantero disfrazado de lateral. Se incorpora al ataque durante todo el partido, tiene suerte en el gol del 1-1, pero confirma que ya ha florecido como el gran jugador que el Milan buscó durante varios mercados de fichajes. Ahora domina en el Brighton y es una gran oportunidad perdida

De Bruyne 7,5: cuesta creer que el jugador que se ha visto con Bélgica sea el mismo que juega en el Napoli. Corre, inventa e intenta jugadas extraordinarias que le salen como cuando tenía 10 años menos. Donnarumma le niega al menos un par de goles que habría merecido. Inicia y culmina la jugada del cuarto gol cuando el partido ya está más que decidido (88’ Lukebakio, sin calificar)

Lavia 6,5: gana con claridad el duelo físico con Barella, corre por dos y mantiene un ritmo que los centrocampistas italianos sufren durante todo el partido (76’ Raskin, sin calificar)

Tielemans 6: el hombre que aporta equilibrio a Bélgica. Se le puede encontrar despejando peligros en su propia área o intentando una chilena para batir a Donnarumma. Un organizador valioso

Moreira 7,5: vuela y, en la segunda parte, cuando los demás parecen cansados, mete una marcha más. El jugador del Milan es imparable cuando encara y cuando se escapa por la banda. Busca el gol y se queda cerca en más de una ocasión antes de encontrarlo al final, gracias a un pase de De Bruyne que solo tiene que aprovechar (88’ Trossard, sin calificar)

De Ketelaere 7: cada vez se siente más cómodo como delantero centro de referencia, a su manera. Organiza el ataque, ofrece siempre un apoyo y muestra precisión técnica. Le falta algo de acierto para convertir las ocasiones que tiene, pero da la impresión de que ha encontrado el puesto en el que podrá despuntar

Doku 7,5: los defensas italianos no tienen la menor posibilidad de detenerlo. Encara a todos y supera a todos, como en la jugada del 3-1. Acelera cuando quiere y deja atrás a sus rivales. En noches como esta, es un jugador de primer nivel (90’ Godts, sin calificar)

Seleccionador van Bommel 8: domina a Italia en casa como ya la había dominado en Roma. Su equipo juega un fútbol espléndido, corre y se sacrifica mucho más de lo que mostró la arrogante Francia. Con las últimas incorporaciones, jóvenes y con hambre, la Generación Dorada de Bélgica todavía tiene una oportunidad en los próximos años bajo la dirección del neerlandés