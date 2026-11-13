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La más que convincente y quizá inesperada victoria por 3-1 ante Francia no le bastó a Italia para conseguir el billete a la fase final de la Nations League.

La Italia de Roberto Mancini se lo jugará todo en la última jornada, en el Bélgica-Italia que disputará a domicilio el domingo a partir de las 20:45.

La selección italiana ocupa ahora mismo el primer puesto del Grupo A y tiene la ventaja de que le sirven dos resultados, la victoria o el empate, para clasificarse sin esperar el resultado de Francia, que se enfrenta a Turquía, ya descendida a la Liga 2.

Aquí tienes toda la información sobre el Bélgica-Italia: horario, alineaciones y dónde verlo por televisión y en streaming.