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Redazione Calciomercato
Traducido por

Bélgica-Italia, dónde ver el partido en televisión y en streaming: canal, horario y alineaciones

Belgium vs Italia
Belgium
Italia
UEFA Nations League A

La información sobre el Bélgica-Italia, sexta y última jornada, decisiva, de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Próximos partidos
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UEFA Nations League A

15 nov 2026

ITA

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La convincente y quizá inesperada victoria por 3-1 ante Francia no le bastó a Italia para conseguir el billete a la fase final de la Nations League.

La Italia de Roberto Mancini se lo jugará todo en la última jornada, en el partido ante Bélgica previsto para el domingo a domicilio a partir de las 20:45.

Italia ocupa actualmente el primer puesto del Grupo A y le valen dos resultados, la victoria o el empate, para clasificarse sin tener que esperar al resultado de Francia, que se enfrenta a Turquía, ya descendida a la Liga 2.

Aquí tienes toda la información sobre el Bélgica-Italia: horario, alineaciones y dónde verlo por televisión y en streaming.

  • BÉLGICA-ITALIA: CANAL DE TV Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO

    Partido: Bélgica-Italia

    Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026

    Hora: 20:45

    Canal de TV: Rai Uno

    Streaming: RaiPlay

  • Posibles alineaciones del Bélgica-Italia

    BÉLGICA (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cyuyper; De Bruyne, Raskin, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku.

    Seleccionador: Van Bommel.

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.

    Seleccionador: Mancini.

  • DÓNDE VER BÉLGICA-ITALIA EN TV

    El partido entre Bélgica e Italia se emitirá gratis y en abierto por televisión en directo a través de la Rai. El canal será Rai Uno, el número 1 de la TDT.

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