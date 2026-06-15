Otra vez nos hacemos la misma pregunta ante el debut de una de las selecciones más fuertes de los últimos 15 años, que suele naufragar ante sus propias expectativas. Esta noche, a las 21:00 en Seattle, Bélgica inicia su Mundial. El equipo ha cambiado mucho desde su fracaso en 2022, cuando cayó en la primera ronda. Sin Vertonghen, Alderweireld, Carrasco ni Hazard, Courtois, Witsel, De Bruyne y Lukaku —los últimos de la «generación dorada»— deben liderar el relevo y dejar huella tras tantas oportunidades perdidas.
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Bélgica: el Mundial 2026 es la última oportunidad de una generación perdedora, con dudas sobre los veteranos De Bruyne, Lukaku y Witsel
MUCHAS COLOCACIONES
La palabra «revancha» ronda la mente de muchos, sobre todo de los jugadores que, tras este Mundial, cerrarán una extensa etapa en la selección sin haber alcanzado el gran título. Tienen talento en todas las líneas, pero les ha faltado funcionar como un verdadero equipo en los momentos clave. Desde 2014, entre Mundiales y Eurocopas, la mejor generación belga desde el tercer puesto de México ‘86 ha rozado el gran resultado en varias ocasiones: En Brasil 2014 y en Rusia 2018, pequeños detalles les impidieron avanzar: cayeron por la mínima ante Argentina en cuartos y luego ante Francia en semifinales. Además, cayeron en la Euro 2016 ante Gales y en la Euro 2021 frente a Italia, y más recientemente ante Francia en 2024.
LOS VETERANOS Y LOS NUEVOS
Sin embargo, Rudi García —que busca revancha tras su paso por Nápoles— ha elegido para su primer Mundial al frente de Bélgica un plantel que aún depende de los veteranos de aquel equipo. Desde Courtois en la portería hasta Romelu Lukaku, quien arribó a Estados Unidos tras una temporada desastrosa con el Nápoles y una grave lesión en agosto que aún genera dudas sobre su estado físico, pasando por Meunier en la defensa y De Bruyne, Witsel, Tielemans y Vanaken en el centro del campo. Aun así, habrá que estar atentos a las novedades: los delanteros Diego Moreira (Estrasburgo), Fernández Pardo (Lille) y Doku (Manchester City), más Saelemaekers, Raskin, Ngoy y Seys.
¿Y SI LAS EXPECTATIVAS SON BAJAS...
Su grupo, con Egipto, Irán y Nueva Zelanda, es asequible y le permitirá tomarle el pulso a un Mundial que, desde la fase eliminatoria, puede volverse impredecible. Además, como las expectativas sobre esta Bélgica no son tan altas —sus estrellas vienen de una temporada complicada—, empezar con un perfil bajo podría ser el secreto para sorprender a todos, incluso a ellos mismos.