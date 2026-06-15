Bélgica: el Mundial 2026 es la última oportunidad de una generación perdedora, con dudas sobre los veteranos De Bruyne, Lukaku y Witsel

La palabra «revancha» ronda la mente de muchos, sobre todo de los jugadores que, tras este Mundial, cerrarán una extensa etapa en la selección sin haber alcanzado el gran título. Tienen talento en todas las líneas, pero les ha faltado funcionar como un verdadero equipo en los momentos clave. Desde 2014, entre Mundiales y Eurocopas, la mejor generación belga desde el tercer puesto de México ‘86 ha rozado el gran resultado en varias ocasiones: En Brasil 2014 y en Rusia 2018, pequeños detalles les impidieron avanzar: cayeron por la mínima ante Argentina en cuartos y luego ante Francia en semifinales. Además, cayeron en la Euro 2016 ante Gales y en la Euro 2021 frente a Italia, y más recientemente ante Francia en 2024.